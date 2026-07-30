Üniversite masraflarını temizlik yaparak karşıladı: Sonunda hakim oldu

18 yaşında hukuk fakültesini kazansa da maddi imkânsızlıklar nedeniyle kayıt yaptırmakta zorlandı. Eğitim masraflarını karşılayabilmek için Tupã'daki Santa Casa Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı.

Yaklaşık altı ay bu görevde çalışan Queiróz'un aldığı asgari ücret, okul giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Üstelik çalıştığı dönemde, hukukçu olma hayali nedeniyle zaman zaman alaycı sözlerle de karşılaştı