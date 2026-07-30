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Üniversite masraflarını temizlik yaparak karşıladı: Sonunda hakim oldu

Brezilya'da yoksul bir işçi ailesinde büyüyen Adriana Maria dos Santos Queiróz, üniversite eğitimini sürdürebilmek için bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştı. Maddi zorluklara rağmen hukuk eğitimini tamamlayan Queiróz, yıllar süren hazırlık sürecinin ardından hakimlik sınavını kazanarak hayaline ulaştı.

Ekonomist
Ekonomist
Üniversite masraflarını temizlik yaparak karşıladı: Sonunda hakim oldu

Adriana Maria dos Santos Queiróz'un hikayesi, ailesinin daha iyi bir yaşam umuduyla Bahia kırsalından São Paulo eyaletindeki Tupã kentine göç etmesiyle başladı. Babası otobüs şoförü, annesi ise seyyar satıcılık yapıyordu. Devlet okulunda okuyan Queiróz ise küçük yaşlardan itibaren hukukçu olmayı hedefliyordu.

1 Eğitim masraflarını karşılayabilmek için temizlik görevlisi olarak işe başladı.

Eğitim masraflarını karşılayabilmek için temizlik görevlisi olarak işe başladı.

18 yaşında hukuk fakültesini kazansa da maddi imkânsızlıklar nedeniyle kayıt yaptırmakta zorlandı. Eğitim masraflarını karşılayabilmek için Tupã'daki Santa Casa Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak işe başladı. 

Yaklaşık altı ay bu görevde çalışan Queiróz'un aldığı asgari ücret, okul giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Üstelik çalıştığı dönemde, hukukçu olma hayali nedeniyle zaman zaman alaycı sözlerle de karşılaştı

2 Gündüz çalıştı, akşam fakülteye gitti

Gündüz çalıştı, akşam fakülteye gitti

Kayıt süresinin dolmasına kısa bir süre kala üniversite yönetimiyle görüşen Queiróz, içinde bulunduğu maddi durumu anlattı. Bunun üzerine okul yönetimi öğrenim ücretinde yüzde 50 burs sağlarken, kayıt ücretini de taksitle ödeme imkânı tanıdı. Böylece eğitimine devam edebilen Queiróz, gündüz çalışıp akşam hukuk fakültesine gitmeye başladı.

3 7 yıl boyunca sınavlara hazırlandı

7 yıl boyunca sınavlara hazırlandı

Üniversiteden mezun olduktan sonra São Paulo'ya taşınan Queiróz, hukuk sınavlarına hazırlık alanında faaliyet gösteren Damásio de Jesus Hukuk Merkezi'nde yaklaşık yedi yıl boyunca çalışıp sınavlara hazırlandı. 

Bu süreçte hem burs desteği aldı hem de merkezin kütüphanesinde çalışarak eğitimini sürdürdü.

4 Hakimlik sınavını kazandı

Hakimlik sınavını kazandı

Uzun yıllar süren emeğinin karşılığını 2011 yılında Goiás eyaletinde açılan yardımcı hakimlik sınavını kazanarak aldı. Görevine Quirinópolis kentinde başlayan Queiróz, daha sonra Goiás yargısının tanınan isimlerinden biri haline geldi.

5 Anılarını kitabında anlattı

Anılarını kitabında anlattı

Queiróz, temizlik görevliliğinden hakimliğe uzanan yaşam öyküsünü 2017 yılında yayımlanan "Hayallerinize Ulaşmanın On Adımı: Hakim Olan Eski Temizlik Görevlisinin Gerçek Hikayesi" adlı kitabında anlattı.
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