Mercedes-Benz, tamamen yeni elektrikli ve akıllı GLA SUV modelini tanıttı: İşte detaylar

Sportif görünüm: Daha alçak siluet, daha uzun aks mesafesi, daha geniş arka iz genişliği, belirgin kaslı omuz çizgisi ve gövdeyle tam olarak hizalanmış tekerlekler ile tamamen yeni GLA, belirgin biçimde daha dinamik bir görünüme sahip.

Karizmatik duruş: Tamamen yeni elektrikli GLA, ikonik ön ızgarayı kompakt segmente taşıyor. Bu aydınlatmalı yüksek teknoloji şaheseri, şehirli SUV’a şüpheye yer bırakmayan, kendinden emin bir duruş kazandırıyor.

Bireysellik üst düzeyde: Tamamen yeni GLA, ilk kez sunulan dört farklı donanım serisi ve Gece Paketi ile kendi tarzınızı yansıtmanız için her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor. Deri içermeyen Style Tasarım Paketi’nden ultra sportif AMG Tasarım Paketi Plus’a ve şu anda AMG Tasarım Paketi ile Gece Paketi'ni bünyesinde barındıran özel Night Edition’a kadar zengin alternatifler bulunuyor.

Kusursuz formda işlevsellik: Yüksek kaliteli iç mekân; havada süzülüyormuş hissi veren yapıları, özenle seçilmiş malzemeleri ve tüm ön konsolu kaplayarak sürücü, merkez ve yolcu ekranlarını bir araya getiren geniş MBUX Superscreen'i birleştiriyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ise etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Günlük yaşam, hobi ve seyahatler için daha fazla alan: Tamamen yeni elektrikli GLA, her koltukta daha fazla baş ve bacak mesafesi sunuyor. Geniş iç mekân, çok yönlü bagaj ve 107 litrelik ön bagaj sayesinde eşyalar için de daha fazla yer bulunuyor. İki tona kadar çekme kapasitesine sahip 4MATIC modelleri, ağır yükleri bile kolaylıkla çekebiliyor.

Alışılmış rotaların dışındaki maceralara hazır: Dört çeker sistemi, TERRAIN sürüş modu ve "şeffaf kaput" fonksiyonu ile tamamen yeni GLA, arazideki maceraları bile sarsıntısız ve güvenli bir deneyime dönüştürüyor.

Zahmetsiz elektrikli sürüş: 657 kilometreye varan menziliyle (WLTP)¹ tamamen yeni elektrikli GLA, etkileyici bir uzun yol konforu sunuyor. 800 volt teknolojisi sayesinde sadece on dakikada 270 kilometreye kadar ek menzil (WLTP) sunabilecek şekilde şarj edilebiliyor. Bu da şarj noktasında daha az, yolda daha fazla zaman geçirmek anlamına geliyor.

Hibrit sürüş seçeneği: Tamamen yeni GLA, 48 volt teknolojisine ve son teknoloji bir içten yanmalı motora sahip gelişmiş, elektrik destekli bir versiyonla da sunulacak. Şehir içinde tamamen elektrikli sürüş sağlarken şehirler arası yollarda süzülerek ilerleyecek ve her viteste reküperasyon yapabilecek.

Sezgisel olarak anlayan bir dost: Gücünü üretken yapay zekadan alan MBUX Sanal Asistan; karmaşık ve çok aşamalı sohbetler gerçekleştirebiliyor, detayları hatırlıyor ve en son ses teknolojisini kullanıyor. Sonuç olarak, her konuda bilgili bir dost gibi konuşuyor ve yanıt veriyor. Tamamen yeni GLA'da müşteriler, günlük konulara dair çok daha kapsamlı ve ilgili yanıtlar alıyor.

MBUX Sanal Asistan ile her zaman doğru rotada:Ajan, akıllı navigasyon için, ilgi çekici noktalar, mevcut şarj noktaları, park yerleri ve çok daha fazlası hakkındaki sorulara kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmak için çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere doğrudan sohbet akışı içinde, kesintisiz bir şekilde erişebiliyor.

Mercedes-Benz, araç içi eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor ve müşterilerine 40’tan fazla uygulama ile giderek genişleyen bir premium akış, spor ve video deneyimi portföyüne erişim imkânı sunuyor. En yeni MBUX Eğlence paketi, YouTube, Sony Pictures Entertainment’ın RIDEVU uygulaması ve Dolby Atmos desteğine sahip Disney+’tan, dünyanın önde gelen spor eğlence platformu DAZN ve araç içi AirPlay video gibi gelecekte eklenecek özelliklerle her yolculuğu sezgisel, kişisel ve sinematik bir deneyime dönüştürüyor. Özel 14 inçlik ekran sayesinde her şey sezgisel, kişisel ve herkese özel olarak uyarlanmış hissettiriyor; bu da evdeymiş gibi hissettiren o eşsiz duyguyu yaratıyor.

Çoğu durumda destek: Tamamen yeni GLA, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik özellikleri sunuyor . Örneğin MB.DRIVE ASSIST PLUS ile belirli koşullar altında otoyolda otomatik olarak şerit değiştirebiliyor. Otomatik park etme söz konusu olduğunda ise birçok geliştirilmiş veya yeni özellik sunuyor.