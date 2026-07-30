Ege'nin altındaki gizli cennet: O ilçe sadece plajlarıyla değil su altı zenginlikleriyle de büyülüyor

Bölgedeki su kalitesinin yüksekliğine dikkati çeken Çamlık, şöyle konuştu:

"Su kalitesi yüksek ve oksijen bakımından zengin olduğu için halk arasında yosun olarak bilinen makroalg türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu durum hem su kalitesi ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi veriyor hem de biyoçeşitliliği üst düzeyde destekliyor. Çeşme, ekolojik ve biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengin bir ekosisteme sahip. Turistik açıdan bakıldığında insanlar renkli balıkları ve omurgasızları görmeyi hedefliyor. Yüksek biyoçeşitlilik, doğrudan yüksek turist potansiyeli demektir. Bu anlamda oldukça güzel ve keyifli dalışlar sunuyor."