İstanbul'da taksilerde büyük değişiklik: İşte yeni kurallar

Taksilerde model yılı değerlendirmesi, aracın üretim yılına göre değil, ilk tescil tarihine göre yapılıyor. Bu kapsamda 2021 model bir aracın taksi olarak kullanılabilmesi için 30 Temmuz 2021 veya sonrasında ilk kez trafiğe çıkmış olması gerekiyor. Bu tarihten önce tescil edilen araçlar ise taksi kapsamına alınmıyor.