İstanbul'da taksilerde büyük değişiklik: İşte yeni kurallar

İstanbul'da taksi esnafının beklediği düzenleme UKOME'den geçti. Türkiye genelinde ticari taksilerde yaş sınırı bulunmazken, İstanbul'da yerlilik oranına bağlı olarak uygulanan mevcut yaş kısıtlamaları yeni kararla önemli ölçüde esnetildi.
1 Mevcut şartlarda esnekliğe gidildi
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı'nın duyurduğu kararla, sıfır araç alımı ve yaş kriterlerine ilişkin mevcut şartlarda esnekliğe gidildi.
2 Yerlilik oranına göre yeni yaş kriteri
Düzenleme kapsamında araçların yerlilik katkı oranına göre ilk alım yaş kriterleri güncellendi. Buna göre, yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin üzerindeki araçlarda ilk alım yaşı 0-2'den 0-5'e yükseltilirken, bu oranın altında kalan modeller için uygulanan sıfır araç şartı kaldırıldı ve ilk alım yaşı 0-3 olarak belirlendi.
3 Kullanım süresinde yeni dönem
Araçların kullanım süresine ilişkin kurallar da yeni düzenlemeyle değişti. Daha önce sarı taksiler için 6 yıl olarak uygulanan ve bu sürenin ardından özel kontrol sistemine bağlanan kullanım uygulaması kaldırılarak, tüm taksi türlerinde azami kullanım süresi 9 yıl olarak belirlendi. Model yılı hesaplamasında ise aracın üretim yılı yerine trafiğe ilk tescil tarihi dikkate alınmaya devam edecek.
4 Model yılı nasıl hesaplanır?
Taksilerde model yılı değerlendirmesi, aracın üretim yılına göre değil, ilk tescil tarihine göre yapılıyor. Bu kapsamda 2021 model bir aracın taksi olarak kullanılabilmesi için 30 Temmuz 2021 veya sonrasında ilk kez trafiğe çıkmış olması gerekiyor. Bu tarihten önce tescil edilen araçlar ise taksi kapsamına alınmıyor.
5 Düzenleme ikinci el piyasasını hareketlendirebilir
Yerli üretim ikinci el araçlar için yaş sınırının genişletilmesiyle birlikte bu araçların piyasa değerinde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Ağır hasar kaydı bulunmayan boyalı araçların, daha uygun maliyetli olmaları ve taksiye dönüştürülürken yeniden boyanmaları nedeniyle öne çıkabileceği ifade ediliyor.