Haziran ayı H-ÜFE verileri belli oldu: Hizmet üretici fiyatları geriledi mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,84 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,03 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 36,27 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,27 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,24 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 26,85 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 28,47 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,41 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 28,26 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,75 oranında artış gösterdi

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,33 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,64 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,64 azalış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,03 azalış gerçekleşti.