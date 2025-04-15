Luka Modrić yeni yatırımına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Bu heyecan verici bir fırsat. Swansea’nin güçlü bir kimliği, inanılmaz bir taraftar kitlesi ve en üst seviyede rekabet etme arzusu var. Üst düzeyde oynamış biri olarak, kulübe tecrübemle katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Amacım, kulübün büyümesini olumlu şekilde desteklemek ve heyecan verici bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak.”

Swansea CEO’su Tom Gorringe ise şöyle konuştu: “Luka’nın yatırımcı ve ortak olarak aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Altyapıdan A takıma kadar tüm oyuncularımız için ondan daha iyi bir rol model olamaz. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde kulübe olan tutkusunu, performansımıza dair bilgisini ve bizi ileri taşımak için gösterdiği samimi isteği gördüm. Kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Swansea Yönetim Kurulu ise ortak açıklamasında şunları söyledi: “Luka’nın grubumuza katılmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk görüşmelerimizden itibaren vizyonlarımızın örtüştüğü ve Luka’nın bizim için gerçek bir değer olacağı açıktı. Bu süreçte bize destek veren Luka ve ekibine teşekkür ederiz. En kısa sürede onu stadyumda taraftarlarımızla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

