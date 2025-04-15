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Ünlü futbolcunun yeni yatırımı: Ortak oldu

Real Madrid ve Hırvatistan milli takımının efsane oyuncusu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak ve yatırımcı oldu. 39 yaşındaki Modric, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti. Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.

15 Nisan 2025 | 08:36
Ünlü futbolcunun yeni yatırımı: Ortak oldu

Luka Modrić yeni yatırımına ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Bu heyecan verici bir fırsat. Swansea’nin güçlü bir kimliği, inanılmaz bir taraftar kitlesi ve en üst seviyede rekabet etme arzusu var. Üst düzeyde oynamış biri olarak, kulübe tecrübemle katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Amacım, kulübün büyümesini olumlu şekilde desteklemek ve heyecan verici bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak.”

Swansea CEO’su Tom Gorringe ise şöyle konuştu: “Luka’nın yatırımcı ve ortak olarak aramıza katılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Altyapıdan A takıma kadar tüm oyuncularımız için ondan daha iyi bir rol model olamaz. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde kulübe olan tutkusunu, performansımıza dair bilgisini ve bizi ileri taşımak için gösterdiği samimi isteği gördüm. Kendisiyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

Swansea Yönetim Kurulu ise ortak açıklamasında şunları söyledi: “Luka’nın grubumuza katılmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk görüşmelerimizden itibaren vizyonlarımızın örtüştüğü ve Luka’nın bizim için gerçek bir değer olacağı açıktı. Bu süreçte bize destek veren Luka ve ekibine teşekkür ederiz. En kısa sürede onu stadyumda taraftarlarımızla buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
 

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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