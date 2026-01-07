Gıda ve içecek devi, SMA bebek maması ve devam sütlerinin belirli partilerinin bebeklere verilmesinin güvenli olmadığını açıkladı.

Nestlé'nin açıklamasına göre, söz konusu ürünler dünya çapında satıldı ve tüketildiğinde mide bulantısı ve kusmaya neden olabilen sereulid içerme potansiyeline sahipler.

Şirket, ürünlerle bağlantılı herhangi bir hastalık vakasının doğrulanmadığını ancak "tedbir amaçlı" olarak ürünleri geri çağırdığını belirtti.

"Bebeklerin güvenliği mutlak önceliğimizdir"

Nestlé, "Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir," dedi. "Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere verdiğimiz herhangi bir rahatsızlık veya endişe için içtenlikle özür dileriz."

Şirket, BBC'ye yaptığı açıklamada, geri çağırma işleminin küresel olduğunu doğruladı. Etkilenen ürünler, Fransa, Almanya, Avusturya, Danimarka, İtalya ve İsveç de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılıyordu.

Açıklamada, geri çağrılmayan diğer tüm Nestlé ürünlerinin ve aynı ürünlerin partilerinin tüketiminin güvenli olduğu vurgulandı.