Nestlé yan kuruluşu Nespresso, sürdürülebilir Fransız moda girişimi Zèta ile işbirliği ve iki şirket birlikte RE:GROUND adı altında bir spor ayakkabı çıkardı. Ayakkabıları ilginç yapan ise üretiminde geri dönüştürülmüş kahve telvesi de kullanılması.

Şirket basın açıklamasında, her bir çiftin yaklaşık 12 fincan espressodan elde edilen, üst ve tabanda kullanılan kahve telvesini içerdiğini söyledi. Ayakkabılar genel olarak da yüzde 80 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.

Ayakkabılar Portekiz’de üretiliyor. Spor ayakkabılar üç farklı renk versiyonunda satışa sunulacak. Odak noktası kapuçino, latte ve ristretto kahve türleri. Ayakkabının fiyatı 155 Euro olarak belirlendi.