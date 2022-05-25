Nestlé yan kuruluşu Nespresso, sürdürülebilir Fransız moda girişimi Zèta ile işbirliği ve iki şirket birlikte RE:GROUND adı altında bir spor ayakkabı çıkardı. Ayakkabıları ilginç yapan ise üretiminde geri dönüştürülmüş kahve telvesi de kullanılması.
Şirket basın açıklamasında, her bir çiftin yaklaşık 12 fincan espressodan elde edilen, üst ve tabanda kullanılan kahve telvesini içerdiğini söyledi. Ayakkabılar genel olarak da yüzde 80 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış.
Ayakkabılar Portekiz’de üretiliyor. Spor ayakkabılar üç farklı renk versiyonunda satışa sunulacak. Odak noktası kapuçino, latte ve ristretto kahve türleri. Ayakkabının fiyatı 155 Euro olarak belirlendi.
Açıklamaya göre internette sürdürülebilir markalar için yapılan aramalar son beş yılda %45’ten fazla arttı.
Zèta’nın 25 yaşındaki CEO’su ise Laure Babin ise çevre bilincine sahip ayakkabı pazarında büyüyen bir boşluğu fark ederek markayı iki yıl önce dünyanın ilk sıfır atık sürdürülebilir spor ayakkabısını oluşturma hedefiyle kurdu.
Babin şunları söyledi:
“Zèta için vizyonum, çevreye duyarlı moda tutkunları için şık spor ayakkabılar yaratmaktı. Bu kapsül koleksiyon için ekibimiz geri dönüştürülmüş kahve telvesi kullanılarak yapılan yenilikçi vegan suni deriyi mükemmelleştirmek için sekiz ay harcadı”
“Nespresso CEO’su Guillaume Le Cunff şunları söyledi:
“Zèta, stil ve sürdürülebilirliği bir araya getiren inanılmaz bir start-up. Markanın döngüselliğe bağlılığı, atıktan yeni değer yaratma konusunda sınırları zorladıkları anlamına geliyor ve yenilikçi ruhları onları geri dönüştürülmüş kahve telvelerimiz için yepyeni bir kullanım tasarlamaya yöneltti”
Zèta suni deriyi oluşturma için kumaş üreticisi Tintex ile çalışmış. Zèta ayakkabılar Portekiz’de üretiliyor ve marka yalnızca Avrupa’daki müşterilere gönderiyor.
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