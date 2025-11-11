ARA
  • İstanbul barajları alarm veriyor... Kuraklığın boyutu havadan görüntülendi

İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik düzeylere gerilemeye devam ediyor. Ömerli Barajı'nda suların yer yer tamamen çekildiği görülürken, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan baraj havadan görüntülendi.


Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi İstanbul'da da barajların doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. Son olarak Eylül ve Ekim aylarında yüzde 28,82'den yüzde 22,96'lara düşen doluluk oranı, Kasım ayı itibariyle yüzde 21,41 olarak ölçüldü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Ömerli Barajı'nda da sular yer yer tamamen çekilirken, baraj kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ömerli Barajı'ndaki su seviyesinin düşüşü ve kuraklığın son hali, havadan çekilen karelere yansıdı. Barajın bazı noktalarda tamamen kuruduğu gözler önüne serilirken, suların azalması ile pek çok atık ve çöp de gün yüzüne çıktı.

İSKİ yetkilileri, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunurken, önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz kalması durumunda ek önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

