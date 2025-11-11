Halının başkenti: Türkiye üretiminin %90'ı, ihracatın ise %70'i bu kentten

Pazarda ucuz işçilik nedeniyle rekabet ettikleri ülkeler olduğuna işaret eden Şahan, "Özbekistan, Mısır, Fas, Cezayir, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerle bu nedenle rekabet ediyoruz. Onlarda bizimki gibi bir kümelenme yapısı yok. Şu anda sektörün gücü hala Gaziantep'in elinde. İlerleyen süreçte işçilik maliyetlerinin dolar bazında daha iyileşmesiyle bu sektör Gaziantep'te daha da ileri gidecek." dedi.

Şahan, ihracatı artırmak için her yıl 4-5 ticari heyet düzenlediklerini belirterek, 2025 yılında Katar, Dubai, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Rusya'ya ticari heyetler gerçekleştirildiğini kaydetti.