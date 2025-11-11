TOKİ ŞANLIURFA SOSYAL KONUT PROJESİ: Şanlıurfa'da TOKİ evleri hangi ilçelerde olacak?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla hayata geçirilecek olan 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular başladı. Tarihler netleştikçe projeye dair detaylar da merak ediliyor.
Konut sayıları illerin nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ile barınma ihtiyaçlarına bakılarak belirlendi. Projeye dair diğer detaylar da belli olmaya başladı.
1 ŞANLIURFA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Proje dahilinde Şanlıurfa'da 13 bin 690 adet konut inşa edileceği duyuruldu.
2 BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025'te, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde bitecek.
3 KONTENJANLAR BELLİ OLDU
Proje kapsamında ayrılan kontenjanlar şöyle:
- Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5,
- engelli vatandaşlara yüzde 5,
- emekli vatandaşlara yüzde 20,
- 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10,
- 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldı.
Öte yandan şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin işlemlerinden başvuru ücreti alınmayacağı da belirtildi.
4 BAŞVURULARDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?
Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise en fazla 127 bin lira olması şartı aranacak.
5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
İstanbul dışındaki iller için ödeme planları belli oldu. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI DA AÇIKLANDI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPABİLİRİM?
Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.
8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE KADAR OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
Konutlar, 2027 yılının Mart ayında teslim edilmeye başlanacak.
9 ŞANLIURFA'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
|1
|ŞANLIURFA
|MERKEZ
|ŞANLIURFA MERKEZ ( EYYÜBİYE, HALİLİYE, KARAKÖPRÜ) 9000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|9000
|2
|ŞANLIURFA
|AKÇAKALE
|ŞANLIURFA AKÇAKALE 350/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|350
|3
|ŞANLIURFA
|BİRECİK
|ŞANLIURFA BİRECİK 180/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|180
|4
|ŞANLIURFA
|BOZOVA
|ŞANLIURFA BOZOVA 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
10 DETAYLAR BELLİ OLUYOR
|5
|ŞANLIURFA
|CEYLANPINAR
|ŞANLIURFA CEYLANPINAR 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|6
|ŞANLIURFA
|HALFETİ
|ŞANLIURFA HALFETİ 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|400
|7
|ŞANLIURFA
|HİLVAN
|ŞANLIURFA HİLVAN 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|8
|ŞANLIURFA
|SİVEREK
|ŞANLIURFA SİVEREK 750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750