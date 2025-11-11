ARA
10 Kasım'da Anıtkabir'e rekor yoğunluk: 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'nde yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahını 1 milyon 219 bin 148 kişi ziyaret etti.


Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım 2025’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yapılan ziyaret sayısının bugüne kadarki 10 Kasım anmaları içinde en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

