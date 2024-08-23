İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, dalgıçların Cuma günü kuzey Sicilya açıklarında lüks bir yatın batmasının ardından kaybolan son kişinin cesedini bulduğu belirtildi.

Cesedin kimliği henüz resmi olarak tespit edilemedi. İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in kızı olan18 yaşındaki Hannah Lynch, Bayesian adlı süperyatın Pazartesi sabahı erken saatlerde şiddetli bir fırtına sırasında aniden batmasının ardından kaybolan altı kişiden hala haber alınamayan son kişiydi.

O zamandan bu yana yatın enkazından beş ceset çıkarıldı: Mike Lynch; Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi hayır kurumu mütevellisi Judy Bloomer; Clifford Chance avukatı Chris Morvillo ve eşi mücevher tasarımcısı Neda Morvillo.

Gemide şef olarak çalışan Kanada-Antiguan vatandaşı Recaldo Thomas'ın bu hafta başında öldüğü doğrulandı.

CNBC'de yer alan habere göre yaklaşık 50 metre derinlikte yatan, dar erişim noktaları olan ve etrafı nesnelerle çevrili batığın içine erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle dalgıçların kayıp kişilerin yerini tespit etmesi günler aldı.

Battığı sırada teknede bulunan ve aralarında Lynch'in eşi Angela Bacares ile bir yaşındaki bebeği ve ailesinin de bulunduğu 15 kişi kurtarılmıştı.

Lynch, kurumsal yazılım firması Autonomy'nin kurucusuydu. Hewlett Packard'ın Lynch'i 11,7 milyar dolarlık bir satışta Autonomy'nin değerini şişirmekle suçlamasının ardından Hewlett Packard ile uzun süren bir yasal savaşın hedefi haline geldi. HP, şirketi satın aldıktan sonraki bir yıl içinde şirketin değerini 8,8 milyar dolar düşürdü.

Lynch, üç ay süren bir yargılamanın ardından Haziran ayında ABD mahkemesinde sürpriz bir zaferle dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti.

Yat gezisinin, Lynch'in beraatini kutlamak amacıyla yapıldığı sanılıyor.