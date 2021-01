ABD Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senato’dan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen’in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşliğinde 78’inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.

Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.

Economics isn’t just something you find in a textbook. It can be a potent tool to right past wrongs and improve people’s lives. That’s why so many of Treasury’s 84,000 public servants joined the Department.

Today, I am proud to be one of them. https://t.co/B4Y5Mpzt9s

— Janet Yellen (@JanetYellen) January 26, 2021