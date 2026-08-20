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"Eşel mobil ile olağanüstü küresel şokun vatandaşa yansımasını sınırlıyoruz"

Bakan Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Eşel mobil ile olağanüstü küresel şokun vatandaşa yansımasını sınırlıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazot Brent petrol marjının, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini belirterek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşe sosyal medya hesabından küresel motorin fiyatındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı, uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor. Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."

 

 

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