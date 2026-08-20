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TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye’nin nüfusunda yeni rakam belli oldu. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre, 1 Temmuz itibarıyla ülkede yaşayanların sayısı 86 milyon 320 bin 602’ye ulaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek ve kadın nüfus oranları da belli oldu

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.

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