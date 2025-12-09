ARA
Palantir şirketi, CEO'sunun hareketsiz oturmakta zorlandığı bir videonun internette viral olmasının ardından nöroçeşitliğe sahip bireyler için bir burs programı başlattığını duyurdu.


Yerinde duramayan CEO'nun viral videosu ilham verdi: Burs programı duyuruldu

Yazılım şirketi Palantir, CEO'sunun hareketsiz oturmakta zorlandığı bir videonun viral olmasının ardından  "Nöroçeşitliğe Sahip Kişiler Bursu"' adını verdiği programı başlattığını X hesabından duyurdu.

CEO Alex Karp, X by Palantir'de yayınlanan açıklamasında, "Benim gibi sinirsel olarak farklı olanlar Amerika'nın geleceğini orantısız bir şekilde şekillendirecek" dedi. Ayrıca Karp "Yerinde duramayan veya konuşabildiğinden daha hızlı düşünemeyen" kişilere bu bursa başvurma çağrısında bulundu. 

Palantir, iş tanımında "Nöroçeşitlik Bursu"nun "İstisnai nöroçeşitliğe sahip yetenekler için bir işe alım yolu" olduğunu söyledi.

Yıllık 110 bin ila 200 bin dolar arası maaş ödenecek

Business Insider'da yer alan habere göre; Palantir, burs için son mülakat turunun bizzat Karp tarafından yürütüleceğini söyledi. Pozisyon New York veya Washington, DC'de bulunuyor ve iş için yıllık 110 bin ila 200 bin dolar arasında maaş ödeniyor.

Burs duyurusu, Karp'ın DealBook Zirvesi'nde The New York Times'dan Andrew Ross Sorkin ile yaptığı sahne röportajında ​​kullandığı beden diliyle internette dikkat çekmesinin ardından geldi. Karp röportaj herhangi bir nöroçeşitlikten bahsetmezken, daha önce disleksi hastası olduğunu söylemişti.

 

