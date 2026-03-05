Tarım işçilerinin günlük ücreti 2025'te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Tarımsal İşletme İş Gücü Ücret Yapısı" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tarımsal işletmelerde 2024'te 943 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2025'te yüzde 37,8 artarak 1299 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2024 yılında 26 bin 259 lirayken yüzde 42,1 artışla 2025 yılında 37 bin 305 liraya yükseldi.

2024 yılında, 1007 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri, yüzde 40,6 artış göstererek 2025'te 1416 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artışla 890 liradan 1193 liraya yükseldi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2024'te 27 bin 788 lira iken yüzde 43,4 artarak geçen yıl 39 bin 843 lira oldu. Kadın işçiler için 2024 yılında 19 bin 328 lira olan ücret, yüzde 22,1 artarak 2025 yılında 23 bin 598 liraya çıktı.

Geçen yıl, tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi, erkek işçiler için 3 bin 283 lira, kadın işçiler için 3 bin 75 lirayla Rize'de kayıtlara geçti. En düşük ücret ise erkek işçiler için 1037 lirayla Ankara'da, kadın işçiler için ise 976 lirayla Hatay'da ödendi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında ise erkek işçilere 53 bin 927 lirayla Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 lirayla İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 26 bin 186 lira, kadın işçiler için 23 bin 40 lirayla Antalya'da yapıldı.