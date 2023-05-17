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Yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını ikiye katladı

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle ilk çeyrekte karını yaklaşık iki katına çıkardı.

17 Mayıs 2023 | 09:46
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Yüksek faiz oranlarıyla ilk çeyrekte karını ikiye katladı

Commerzbank, 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, banka, 2022'nin ilk çeyreğinde 298 milyon avro olan karını, yüksek faiz oranlarından elde edilen gelirin etkisiyle bu yılın aynı döneminde yaklaşık iki kat artırarak 580 milyon avroya yükseltti. Analistlerin beklentisi, bankanın ilk çeyrekte 481 milyon avro kar açıklaması yönündeydi.

Bankanın net faiz geliri, yıllık yüzde 39 artışla yaklaşık 1,95 milyar avroya yükseldi.

Commerzbank, maliyetleri düşürmek ve karını artırmak için yeniden yapılanma kapsamında binlerce çalışanını işten çıkarıyor ve yüzlerce şubesini kapatıyor. Alman devletinin de hissedar olduğu bankada, işten çıkarmalar ve bazı şubeleri kapatma eleştirilere neden oluyor.

Yaklaşık 50 bin çalışanı ve 900 şubesi bulunan Commerzbank, 2008'deki küresel mali kriz sonrası milyarlarca avro zarar etmiş, devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

Öte yandan, Avrupa'da yüksek ve yapışkan enflasyona karşı bir yıldır keskin şekilde artırılan faiz oranları nedeniyle bankaların, ilk çeyrekte yüksek gelir ve kar artışı açıklaması dikkati çekiyor.

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