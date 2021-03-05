Yunanistan ekonomisi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle 2020’de yüzde 8,2 daraldı.

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, ülkenin 2020’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) önceki yıla oranla yüzde 8,2 azalarak 168,5 milyar avro olarak belirlendi.

Yunanistan’ın 2019’da Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 183,6 milyar avro olarak açıklanmıştı.

ELSTAT verilerine göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4 azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü.

Ailelerin tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken, kamu harcamalarında ise yüzde 2,7 artış kaydedildi.

Uzmanlar, gelirinin önemli kısmı turizme bağlı ülkenin Kovid-19 salgınından büyük oranda etkilendiğine dikkati çekiyor.

Yunanistan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11) ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Yunanistan, 20 Ağustos 2018’de sona eren 8 yıllık kurtarma programına rağmen, kamu borçlarının GSYH’ye oranında halen en yüksek ülkeler arasında bulunuyor.