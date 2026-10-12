Ordu'da 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Bölgeye katma değer katacak

Kurul Kalesi'nin bilim camiasını şaşırtan yönüyle dikkat çektiğini aktaran Şenyurt, şunları kaydetti:

"Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu'nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız. Bu yönüyle başta Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak Kurul Kalesi bu şansı elde etti ama aynı zamanda bize de bir örnek oldu. Bitki örtüsü ile kapalı Doğu Karadeniz’de saklı kültürel miraslarımız var. Bundan sonraki çalışmalara da Kurul Kalesi bu kıvılcımı yakmış oldu."