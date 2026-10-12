ARA
DOLAR
49,36
0,13%
DOLAR
EURO
55,27
0,40%
EURO
ALTIN
6565,00
0,07%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ordu'da 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Bölgeye katma değer katacak
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

Ordu'da 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Bölgeye katma değer katacak

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran kazılar devam ediyor. 2010 yılında başlayan arkeolojik çalışmalarda, tarihe ışık tutacak yeni eserlerin keşfedilmesi hedefleniyor.

Ordu'da 2 bin 300 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Bölgeye katma değer katacak

Ordu'nun önemli tarihi noktalarından Kurul Kalesi'nde, geçmişe ait yeni buluntulara ulaşmak için arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

1 Ordu Kurul Kalesi, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı

Ordu Kurul Kalesi, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olarak öne çıkıyor.

2 Kazı çalışmaları devam ediyor

Kazı çalışmaları devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un başkanlığında yürütülen kazılar devam ediyor.

3 Çalışmalarla bugüne kadar çeşitli eserlere ulaşıldı

Çalışmalarla bugüne kadar çeşitli eserlere ulaşıldı

Çalışmalarla bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli, çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan'la ilişkili olan hayvan şeklindeki kompozit kaplar bulundu.

 

4 "Geçmişe ışık tutacak keşifler yapılıyor"

"Geçmişe ışık tutacak keşifler yapılıyor"

Kalede devam eden kazı alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Prof. Dr. Şenyurt'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güler, hem tarihi hem de arkeolojik açıdan bir hazinenin bulunduğu alanda geçmişe ışık tutacak keşiflerin yapıldığını belirtti.

5 "Bölgeye büyük bir katma değer katacak"

"Bölgeye büyük bir katma değer katacak"

Kurul Kalesi'nin aynı zamanda bir zenginlik olduğunu dile getiren Güler, "Şu ana kadar yüzde 40'ı tamamlandı. Akademisyen arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. 

Burada Dionysos dönemine ait önemli kazanımlarımız var. Bu eserler hem geçmişe ışık tutacak hem de bu bölgeye büyük bir katma değer katacak. Burası sadece bir kale değil, aynı zamanda bir yerleşke. Bulunan eşyalardan bu sonuç çıkıyor." ifadelerini kullandı.

6 "Çok önemli buluntulara ulaştık"

"Çok önemli buluntulara ulaştık"

Prof. Dr. Şenyurt ise bölgede başta Kibele olmak üzere çok önemli buluntulara ulaştıklarına değindi.

7 "Doğu Karadeniz’de saklı kültürel miraslarımız var"

"Doğu Karadeniz’de saklı kültürel miraslarımız var"

Kurul Kalesi'nin bilim camiasını şaşırtan yönüyle dikkat çektiğini aktaran Şenyurt, şunları kaydetti:

"Bu seneki buluntularla da Dionysos kültüyle beraber Anadolu'nun iki tanrı ve tanrıça figürünü bilim camiasına ve kültür dünyasına tanıtmış olacağız. Bu yönüyle başta Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak Kurul Kalesi bu şansı elde etti ama aynı zamanda bize de bir örnek oldu. Bitki örtüsü ile kapalı Doğu Karadeniz’de saklı kültürel miraslarımız var. Bundan sonraki çalışmalara da Kurul Kalesi bu kıvılcımı yakmış oldu."
0
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL