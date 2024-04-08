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Zuckerberg zenginlikte Musk'ı geçti

Meta'nın patronu Mark Zuckerberg'in serveti 2020'den bu yana ilk kez Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın servetini geride bıraktı.

08 Nisan 2024 | 09:45
Zuckerberg zenginlikte Musk'ı geçti

Mart ayı başında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırada yer alan Musk, Reuters'ın Tesla Inc. şirketinin daha ucuz bir otomobil planlarını iptal ettiğini bildirmesinin ardından dördüncü sıraya geriledi. Bu haberin sonrasında Tesla'nın araç teslimatlarının Mart ayına kadar olan üç ayda düştüğü ve Kovid pandemisinin ilk günlerinden bu yana yıldan yıla ilk düşüşünü yaşadığı haberi geldi. 

Musk'ın serveti bu yıl 48,4 milyar dolar azalırken, Zuckerberg, Meta Platforms Inc. Cuma günü yeni bir rekor da dahil olmak üzere yeni zirvelere tırmanırken servetine 58,9 milyar dolar ekledi. 

Zuckerberg'in 105,6 milyar dolar, Musk'ın ise 102,1 milyar dolar servete sahip olduğu 16 Kasım 2020'den bu yana Bloomberg'in en zenginler sıralamasında Zuckerberg ilk üçe ilk kez girmiş oldu. 

Musk'ın net serveti şu anda 181 milyar dolar; Zuckerberg'inki ise 187 milyar dolar. Musk ve Zuckerberg arasında Kasım 2021'de 215 milyar dolara kadar çıkan servet farkının tersine dönmesi, bir zamanlar çok popüler olan elektrikli araç hisselerinin düşmesinden kaynaklandı.

 

 

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