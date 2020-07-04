Altyapısını müşterilerine dijital bir deneyim yaşatma ve uzaktan kesintisiz hizmet üzerine inşa eden ve pandemi döneminde aksama yaşamayan QNB eFinans, ‘yeni normal’e de hazır. QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, “Pandemiyle e-Dönüşüm’ün ihtiyaç olduğunu gördük.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

e-Dönüşüm’de inovasyonlarımızla öncü olmayı sürdüreceğiz” diyor. Dijital Köprü’nün şirketlerin ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri, e-Dönüşüm ile sınırlı olmayan bir kanal olduğunu kaydeden Yıldırım, Dijital Köprü’de sunulan çözümler ve banka ile aralarındaki entegrasyonları API’lar aracılığıyla geliştirdiklerini kaydediyor.

QNB eFinans; müşterilerine e-Dönüşüm’ün tüm ürünlerinde yenilikçi çözümler ve katma değerli hizmetler sunuyor. Şirket, ERP bağımsız yapısıyla e-Dönüşüm’e ihtiyaç duyan tüm şirketlerin en yüksek hizmet kalitesine ulaşabilmesi için yatırımlarını sürdürüyor.

QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) tebliği doğrultusunda yıllık cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz’a kadar e-Fatura’ya geçmesinin zorunlu olmasının kritik olduğu kanaatinde.

Bu geçiş için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yıldırım, “Müşterilerimizin; ihtiyaç duydukları her an Dijital Köprü ve QNB eFinans Müşteri Hizmet Merkezleri aracılığıyla ve uzaktan erişimle tüm ürünlerimize ve desteğe ulaşabilecekleri bir altyapı oluşturduk” diyor. Şirketlere de 1 Temmuz’u beklemeden başvurularını tamamlamaları çağrısında bulunuyor.

Okay Yıldırım, hizmet yapısını ‘yüzde 100 bulut altyapısında’ olacak şekilde geliştirdiklerini, müşterilerinin ticari sırlarını korumak için gerekli önlemleri aldıklarının altını çiziyor. QNB eFinans Müşteri Hizmetleri üzerinden, Web Chat ve WhatsApp Chat ile müşterilerinin ihtiyaçlarına

anlık cevap vererek sektörde örnek olduklarını kaydeden Yıldırım, bu yönleriyle pandemi sürecini başarıyla yönettiklerini ve ‘yeni normal’e hazır olduklarını da sözlerine ekliyor.

Okay Yıldırım’dan QNB eFinans’ın yeni dönem stratejilerini, iş planlarını öğrendik. Yıldırım ile Dijital Köprü Projesi’ndeki son yenilikleri, ‘yeni normal’i ve bu dönemde ihtiyaca dönüşen e-Dönüşüm’ün önemini de konuştuk.

QNB eFinans için 2020 nasıl geçiyor?

2020, e-Dönüşüm için uzun yıllardır hazırlandığımız ve beklediğimiz bir yıl. Birçok yeni ürünün çıkması ve GİB’in tebliği doğrultusunda cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz’a kadar e-Fatura sistemine geçmesinin zorunlu olması, oldukça kritik bir eşik.

Bu doğrultuda müşteri sayımız ve işlem hacimlerimiz artıyor. Müşteri sayısı bazında yüzde 20 pazar payımız var. İşlem hacimlerimiz ise müşteri sayılarımızın üzerinde gerçekleşiyor.

Sektöründe ciddi pazar payına sahip, büyük şirketler tarafından tercih ediliyoruz. Günlük ortalama işlem adedimiz 1 milyonun üzerinde seyrediyor.

Talep ve ilgi nasıl?

Yeni tebliğ ve düzenlemelerle ekosistem çok büyüyor, gönüllü geçiş de hızla arttı. Yıl sonu itibarıyla e-Fatura mükellefi şirketlerin bireylere ve e-Fatura kullanmayan taraflara e-Arşiv fatura göndermesi zorunlu hale geldi. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemde e-Fatura en çok talep edilen ürünken e-Arşiv Fatura’ya ilgi daha da yoğunlaştı.

Temmuz ayından itibaren e-İrsaliye’nin artış göstermesini bekliyoruz. Yine elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ürünümüz de ciddi talep görüyor.

Pandemiyle, e-SMM’nin kullanımı için zorunlu olan e-İmza tedarikinde çeşitli sıkıntılar yaşandı ve bundan dolayı e-SMM’de geçiş süreci 30 Haziran’a kadar esnetildi. Bu nedenle e-SMM’ye talepte de artış sürecek. Biz de buradaki ihtiyacı gördüğümüz için e-İmza ürünü için yaptığımız anlaşma ile müşterilerimize kolaylıklar sağlıyoruz. Kısaca tüm e-Dönüşüm ürünleri tarafındaki yoğun talebin ve müşteri tabanımızdaki hızlı büyümenin devamını öngörüyoruz.

Yatırımlarınızın temelinde hangi stratejiler yatıyor?

Hizmet yapımızı ‘yüzde 100 bulut altyapısında’ olacak şekilde geliştiriyoruz. Pandemi döneminde bunun ne kadar doğru bir tercih olduğunu bizim dışımızda müşterilerimiz de deneyimleyerek görmüş oldu. Hem müşterilerimizin bu hizmetlere her yerden portalimizi kullanarak erişebilmelerini sağlamak hem de hizmet kalitesinin artarak sürmesi için gerekli yatırımları yapıyoruz.

Teknoloji şirketi olsak da kadrolarımızı da artırmaya devam ediyoruz. QNB Finansbank ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Dijital Köprü Projesi, 2022’ye kadar müşteri edinimi tarafında ana kanalımız konumunda olmaya devam edecek.

2020 yılı için öncelikleriniz neler?

Yeni ürünlerin yanı sıra e-Fatura mükellefiyetinin 5 milyon TL’ye düşmesiyle de e-Fatura kullanımı müşteri sayısı tarafında ve adetsel olarak kabaca iki katına çıktı.

Biz bu dönemde, hizmet kalitemizi artırmak ve müşterilerimizin dijital kanallar üzerinden aldıkları çözümleri kendilerinin kurabilmesini sağlayacak, kolaylaştırıcı dijital çözümler üretmek üzerine yoğunlaşmış durumdayız.

Müşterilerimizin; ihtiyaç duydukları anlarda Dijital Köprü ve QNB eFinans Müşteri Hizmet Merkezileri aracılığıyla ve uzaktan erişimle tüm bu ürünlere ve desteğe kolaylıkla ulaşabilecekleri bir altyapımız var. 2020 için önceliğimiz; e-Dönüşüm’de sağladığımız yüksek standartları ve hizmet kalitemizi daha da ileriye götürmek.

Müşteri portföyünüz açısından önde olduğunuz sektörler hangileri? Anadolu’daki ilgi nasıl?

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden mikro seviyelerdeki şirketlere kadar geniş bir kapsamda hizmet veriyoruz. Lider olduğumuz sektörler turizm, perakende ve finans. Dijital Köprü içindeki diğer çözümleri de dâhil ettiğimizde, önümüzdeki süreçte sahada satış ekibi olan şirketler ile e-Ticaret şirketleri tarafında da pazar liderliğini elimize alacağımızı öngörüyoruz. Anadolu’da da yüksek ilgi görüyoruz. Çünkü Türkiye’nin tamamına hizmet verebileceğimiz bir altyapıyı kurduk.

Pandemi döneminde nasıl bir tablo oluştu?

2019’da QNB Finansbank ile başlattığımız Dijital Köprü Projesi içindeki e-Dönüşüm ürünleri, QNB Finansbank müşterilerine ücretsiz sunuluyor. Pandemi dönemiyle ise talep çok arttı. Hep ‘Mükellefiyeti inovasyona çeviriyoruz’ diyorduk ancak pandemiyle e-Dönüşüm mükellefiyetten bir ihtiyaca da dönüştü. Tamamen dijitalden yönetilebilen bir hizmet verdiğimiz için de başvurular devam etti. Hiçbir hizmetimiz aksamadı.

Dijital Köprü Projesi nasıl gidiyor?

Dijital Köprü Projesi, ücretsiz KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile başladı ve proje kapsamına birçok fintech de dâhil oldu. Tüm e-Dönüşüm, bankacılık ve farklı fintech çözümlerine tek bir şifreyle ulaşabilmeyi sağlayan, API’lar aracılığıyla çalışan Dijital Köprü Portali hayata geçti.

Yine Dijital Köprü müşterilerinin e-Dönüşüm ihtiyaçlarına birebir cevap bulabilmesi amacıyla Dijital Köprü Müşteri Hizmet Merkezi oluşturuldu. Bu merkez sayesinde kurulumları ve müşteri aktivasyonlarını hızlı şekilde yapabiliyor, özelleştirmeye yönelik ürün taleplerini çözümleyebiliyoruz.

Kaç başvuruya ulaştınız? Yılsonu hedefiniz nedir?

Haziran başı itibarıyla yaklaşık 30 bin KOBİ, Dijital Köprü hizmetlerinden faydalanmaya başladı. Bunun yaklaşık 27 bini de QNB eFi-nans’ın çözümlerini kullanıyor. QNB Finans-bank ile beraber müşterilerimizin bu hizmetlerin hepsine tek bir çözümmüş gibi ulaşabilmesi noktasındaki deneyimlerini mükemmelleştirmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yılsonuna kadar da Dijital Köprü’de müşteri sayımızı 80 bine çıkartma hedefimiz var.

Dijital Köprü kapsamında yeni hizmetler sunacak mısınız?

Dijital Köprü; şirketlerin e-Ticaret’ten İK’ya, Ön Muhasebe’den Satış Ekibi Yönetimi’ne kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir kanal haline geliyor. Zaman içinde de hizmet ve çözümlerin kapsamında genişlemeler olacak. Biz de bu projenin bir paydaşı olarak yaratılan bu ekosistemdeki tüm çözümlerin birbirleriyle entegre şekilde çalışması noktasında geliştirmeler yapıyoruz. Ayrıca, yaratılan bu ekosistemdeki tüm çözümlerin senkronize çalışması için gereken geliştirmeleri yapıyoruz.

Şirketler neden bu projeye dâhil olmalı?

Dijital Köprü’yü kullanmaya başlayan şirketler, geçmişte ödedikleri yüksek bedele rağmen, uygun hizmet ve servis kalitesine ulaşamadıklarını, Dijital Köprü aracılığıyla aldıkları hizmetlerden ise çok memnun olduklarını söylüyor. Bu nedenle şirketlere Dijital Köprü’yü ve QNB eFinans’ın çözümlerini denemelerini ve karşılaştırma yapmalarını öneriyorum. QNB Finans-bank çok ciddi bir maliyet üstleniyor ve bunu hiçbir koşul ve taahhüt olmadan, Türkiye’nin KOBİ’lerine bir hizmet olarak yapıyor.

NeoVade’den bahsedebilir misiniz?

Dijital Köprü Platformu içinde yer alan NeoVade, QNB eFinans’ın geliştirdiği, QNB Finans-bank’a ait bir ürün ve e-Fatura’ya entegre çalışıyor. NeoVade, şirketlere alacakları ve vadeler konusunda farklı alternatifler getirme, onları bu konuda ortak noktada buluşturma hedefiyle geliştirilmiş, kredi dışı bir finansman platformu.

Şirketlerimiz kredi dışı çeşitli finansman ihtiyaçlarıyla karşılaşabiliyor, tedarikçiler ve ödeme yapacak olan şirketler vade ötelemesine ihtiyaç duyabiliyor. Pandemi döneminde de bu durum sıkça yaşandı. Şu an NeoVade’yi sadece QNB eFinans müşterileri kullanabiliyor ama ilerleyen dönemde QNB eFinans dışı e-Fatura kullanan şirketler de bu üründen faydalanabilecek.

QNB E-FİNANS’IN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım, QNB eFinans’ı sektöründe öne çıkaran özellikleri şöyle anlatıyor:

ERP bağımsız yapımızla Türkiye’de e-Dönüşüm’e ihtiyaç duyan tüm şirketlerin makul ücretlerle, en yüksek hizmet kalitesine ulaşabilmesi amacıyla yola çıktık. Her şirkete yönelik bir çözümümüz var.

Altyapımızı, yazılımımızı, donanımımızı güçlendiriyoruz. Müşterilerimize 7 gün 24 saat, kesintisiz ve kaliteli bir hizmet vermek için çalışıyoruz. Hizmet kalitemizinle sektörün en iyisiyiz.

Her yeni çıkan ürünü ayrıntılı şekilde inceliyoruz. Örneğin e-İrsaliye, leasing sektörünün birebir ihtiyaç duyduğu bir ürün. Biz bunu yaklaşık bir yıl önce tespit etmiş ve ihtiyaçları karşılamak adına geliştirmelerimizi tamamlamıştık. Sektördeki öncü, mükellefiyeti hizmet ve inovasyona çeviren rolümüzü devam ettireceğiz.

1 Temmuz sonrasına hazırız. İnsan kaynağı ve donanım yatırımlarımızı geliştirdik, iyi bir ekip kurduk. Müşteri Hizmet Merkezi’mizi büyüttük. Tüm çalışanlarımızın kullandığı altyapıyı yeniledik. Bugün tüm şirketler, ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri internet sitemizden kolayca satın alabilir, kurulumlarını yapıp aktivasyonları kendileri gerçekleştirebilirler.

Anlık çalışan altyapımızla örnek oluşturuyoruz. QNB eFinans olarak çok yeni Web Chat’i ve WhatsApp Chat’i devreye aldık. Akıllı Chatbot’umuz aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına anlık cevap veriyoruz.

Altyapımızı müşterilerimize dijital bir deneyim yaşatmak ve uzaktan erişimle hizmet verebilmek üzerine inşa ettik. Pandemi döneminde de çok doğru bir altyapı ve hizmet ağı kurduğumuzu gördük. Geçmişte altyapımıza, ekiplerimize yaptığımız tüm yatırımlar, dijitalleşme ve müşteri deneyiminde attığımız tüm doğru adımlar, ‘yeni normal’de de bizi öne çıkaracak.

“‘DİJİTALLEŞMEK İSTİYORUM’ DİYEN KOBİ’LERİN SAYISI ARTIYOR”

İNOVASYONDAN İHTİYACA

Pandemiyle beraber dijitalleşmenin inovasyonun yanında ciddi bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. KOBİ’ler yeni bir altyapıya, uygulamaya ve sisteme geçmenin endişelerini yaşıyordu. Ancak pandemiyle dijitalleşme konusundaki bu endişeler geri planda kalmaya başladı. ‘Dijitalleşmek istiyorum’ diyen KOBİ sayısı, son dönemde hızlı bir artış gösterdi.

ÇEVRECİ BİR ÜRÜN

Operasyonel birçok kolaylık sağlayan e-Dönüşüm’ün maliyet olarak da avantajları çok fazla. Aynı zamanda oldukça çevreci bir üründen bahsediyoruz. Dünyamızı ve doğamızı korumak adına en önemli özelliklerinden biri de bu. Yazılım aracılığıyla bulut altyapısı üzerinden hizmet veren çözümlerin kullanılması da bir diğer önemli nokta. Şirketler alışkanlıklarını değiştirmekten korkmamalı, bu ürünleri kullanmalılar.