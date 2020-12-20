Şirketlere 36 yıldır ihtiyaçlarına yönelik yazılım hizmetleri sunan Mega İş Çözümleri Yazılım’ın Yönetici Ortağı Fethi Demir, “Şirketlerin evden – uzaktan çalışmaya geçiş zorunluluğu, mecburen dijital dönüşümü hızlandırdı” diyor.

Aram Ekin Duran

Pandemi ile birlikte başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlerin dijital altyapısı daha da önem kazandı. Bu alana yatırım yapmayan, yazılım alanında gerekli adımları atmayan şirketler iş dünyasında da kalıcı olamıyor.

Şirketlere ihtiyaçlarına yönelik yazılım hizmetleri sunan firmalardan biri de 36 yıldır bu alanda faaliyet gösteren Mega İş Çözümleri Yazılım.

Şirketin Yönetici Ortağı Fethi Demir ile faaliyetlerini ve yeni dönem planlarını konuştuk: Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Şirket kurucumuz 1984 yılında Çözüm Yazılımevi’ni kurDU, 1989 yılında MEGA Yazılım’ı kurarak yazılım üretimi ve bunu tamamlayıcı hizmetler sunmaya devam etti. Türkiye’de PC döneminin ilk başlangıcı olan yıllarda, yazılımın önemini anlayarak ve PC kullanıcılarına yazılımın önemini anlatarak sektörün oluşmasında gayret gösterdik.

Günümüzde ise 36 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle kurumların dijital dönüşümüne katkıda bulunan ‘iş çözümleri’ yazılım ürün ve hizmetleri sunarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

ERP, ticari yazılımlar, e-Devlet (e-Fatura, e-Defter vb.), web projeleri yazılımları üretimi, danışmanlık, eğitim ve desteğine yönelik ürün ve hizmetleri sunuyoruz. İş çözümleri konusundaki tüm kavramlar bizim ilgi ve faaliyet alanımıza giriyor..

Dijital dönüşümün şirketlere nasıl bir katkısı oluyor?

Dijital dönüşüm, operasyonlar sırasında oluşan bilginin güvenirliğinin ve muhtelif açılardan yorumlamasının artırılması ve çeşitlenmesiyle kuşkusuz, kurumlara tasarruf, verimlilik, kârlılık ve ileriye yönelik plan ve projeksiyon yapma olanağı sağlıyor. Bu katkı; kurumların dijital dönüşüme ne derece uygunluk gösterdiğine bağımlı olarak değişiyor.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz?

Hayır, yurtdışına hizmet vermiyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımızda ise yurtdışına açılmak da var.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Pandemi nedeniyle hizmet verdiğimiz sektörlerin daralması, kuşkusuz bizleri de olumsuz yönde etkiledi. Fakat şirketlerin evden – uzaktan çalışmaya geçiş zorunluluğu, mecburen dijital dönüşümü hızlandırdı. Dolayısıyla küresel daralmadan etkilenmemiz, diğer sektörler kadar şiddetli olmadı.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 büyümüştük. 2020 hedefimiz ise geçen yıla kıyasla yüzde 35 büyümedir ki, yılın sonuna yaklaştığımız bugünkü rakamlara göre gerçekleşmeye doğru gidiyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı? 2021’de büyüme hedefleriniz nelerdir?

Yazılım üretimi AR-GE ve proje demektir. Yakın bir dönemde, bitmek üzere olan yeni teknolojilerle yazılmış yeni ürünler lansmanımız olacak. Önümüzdeki yıl planımızda, ürün yelpazemizi genişletecek, kurumlarda dijital dönüşümü hızlandıracak yeni ürünler projelerimiz var.