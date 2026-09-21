"Yapay zeka kıyamet senaryoları gerçekçi değil, 2030'da dünyanın sonu gelmeyecek"

Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, CBS News’e yaptığı açıklamada, yapay zeka araştırmacılarının teknolojinin birkaç yıl içinde insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki uyarılarına katılmadığını belirtti. Huang, bu tür ifadeleri abartılı "kıyamet senaryoları" olarak nitelendirdi.

Huang, "2030 yılı dünyanın sonu olmayacak. Dünyanın sonunun gelme ihtimali yüzde sıfır. İnsanları korkutmak gereksiz ve sorumsuz bir yaklaşım" ifadelerini kullandı. Huang’ın bu açıklamaları, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon’ın yapay zeka geliştiricilerinin teknolojinin on yılın sonuna kadar insanlığı yok edebileceğine inandığı yönündeki iddialarına yanıt niteliği de taşıyor.

Coxon’ın açıklamaları kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken, Anthropic CEO’su Dario Amodei ve OpenAI CEO’su Sam Altman gibi sektörün önde gelen isimleri yapay zeka gelişiminin yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. Huang ise bu tür tahminlerin bilimsel bir temele dayanmadığını savundu.

Geliştirilen büyük dil modellerinin kullandığı özel çiplerin üretimini üstlenen Nvidia, 5,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin ticari çıkarlarına ilişkin soruları yanıtlayan Huang, güvenli ürün ve hizmet sunmanın şirketlerinin başarısıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade etti.

ABD ve Çin arasındaki rekabet

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetine de değinen Huang, Amerikan teknolojisinin öncelikle ABD’ye fayda sağlaması gerektiğini savunmakla birlikte, teknoloji satışlarına yönelik hükümet yasaklarını eleştirdi. Çip şirketlerinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi gerektiğini vurgulayan Huang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump’ın katılacağı akşam yemeğinde küresel yapay zeka standartlarını görüşmek istediğini ifade etti.

Veri merkezleri ve vergi açıklaması

ABD’deki veri merkezlerine yönelik tepkilere de değinen Huang, süreç başlangıcında yerel topluluklarla yeterince iletişim kurulmadığını kabul ederek özür diledi. Veri merkezlerinin zamanla daha enerji verimli hale geldiğini ve yerel ekonomilere katkı sağladığını belirtti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 182 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin sekizinci insanı olan Huang, Kaliforniya’da sonbaharda oylanacak milyarderler vergisi teklifini desteklediğini açıkladı. Teklifin kabul edilmesi halinde milyarlarca dolar ek vergi ödemekten memnuniyet duyacağını belirten Huang, vergi ödemekten korkmadığını dile getirdi.