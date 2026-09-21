Hürmüz’ü baypas etmeyi başardı

Savaş yalnızca cephede yaşanmıyor. Savaşın etkisi limanlara, yollara, fabrikalara, enerji tesislerine ve en önemlisi tedarik zincirlerine de uzanıyor. Bir bölgede yaşanan güvenlik sorunu, binlerce kilometre ötede bir projenin ekipmanının sahaya ulaşmasını engelleyebiliyor. Böyle bir ortamda, yıllardır ağır yük taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında edindiği saha deneyimini kullanan bir Türk şirketi, alışılmış güzergahların dışına çıkarak alternatif bir lojistik koridor oluşturdu.

Yaklaşık 70 yıllık deneyime sahip Hareket’in Orta Doğu’daki operasyonlarında attığı adımın hikayesi aslında şirketin sahip olduğu tecrübenin ne anlama geldiğini gösteriyor.

Savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalara karşı Hareket, Umman’daki Duqm Limanı üzerinden alternatif rotalar geliştirdi. Endüstriyel ekipmanlar bu rota üzerinden karayoluyla proje sahalarına ulaştırılmaya başlandı.

Bu alternatif güzergahları bularak taşıma gerçekleştiren ilk şirket olduklarını söyleyen Hareket CEO’su Abdullah Altunkum,“Umman, Suudi Arabistan ve Dubai’deki ekiplerimizin yürüttüğü güzergâh etütleri, teknik çalışmalar ve ilgili otoritelerle koordinasyon sayesinde gerekli sınır geçişi izinlerini aldık” diyor.

Burada dikkat çekici olan yalnızca yeni bir yol bulunması değil. Ağır ve ölçüleri standartların üzerinde olabilen endüstriyel ekipmanların bir limandan alınarak farklı ülkeler üzerinden proje sahasına ulaştırılması, başlı başına ciddi bir planlama, mühendislik ve koordinasyon gerektiriyor. Hareket de bu anlamda, yıllar içinde oluşturduğu operasyonel birikimini devreye sokuyor.

Hürmüz’ün alternatifi Duqm

Hareket’in geliştirdiği alternatif güzergahlar üzerinden Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki stratejik petrol, gaz ve enerji projelerine endüstriyel ekipman taşınıyor.

Karayolu taşımacılığında da liman tahliyesinden başlayan süreç, karayolu taşıması ve saha teslimine kadar Hareket tarafından yönetiliyor.

Hareket’in Katar’daki mevcut tesislerde elleçleme ve montaj çalışmaları devam ediyor. Şirket, hasar gören tesis ünitelerinin bakım çalışmalarına bölgenin en büyük vinci olan 2.200 ton kaldırma kapasiteli vinci ve mühendislik ekibiyle destek vermeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları, Umman’da ise liman ve karayolu taşımalarına yönelik talebi takip eden şirket, bölgedeki projelerin takvimlerini ülke ve proje bazında değerlendiriyor.

175 milyon dolarlık yatırım

Hürmüz’ü baypas eden güzergah, Hareket’in bölgesel operasyon kabiliyetinin bugün geldiği noktayı gösteren örneklerden yalnızca biri. Hareket, 2025 yılında 138 milyon dolar olan cirosunu 2030’da 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Bu hedefin arkasında ise yeni yatırımlar bulunuyor. 2030’a kadar 120 milyon dolarlık yatırım planladıklarını belirten Altunkum, “2023’ten bu yana yaptığımız 175 milyon dolarlık yatırım, farklı coğrafyalarda daha kapsamlı projeler üstlenmemizi destekliyor. 2030 yılında gelirlerimizin yüzde 75’ini yurt dışı faaliyetlerinden elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunun için üç temel alan öne çıkıyor. Avrupa’daki faaliyetlerimizi yaygınlaştıracağız, Ortadoğu’daki yerleşik operasyonlarımızı güçlendireceğiz ve offshore & marine hizmetlerimizi büyüteceğiz” diyor.

Avrupa’da rüzgâr, enerji ve sanayi için yeni sayfa

Hareket’in 2030 yol haritasında Avrupa önemli bir yer tutuyor. Şirket Romanya’daki ofisi ve aktif projeleriyle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bulgaristan’da Kasım 2026’da başlaması planlanan projeler için hazırlıklar devam ediyor. Ukrayna’da mevcut projeler sürerken, enerji altyapısı ve sanayi tesislerinin yeniden yapılanmasına yönelik ihtiyaçlar da yakından izleniyor. Almanya, Polonya, Hollanda, Macaristan ve Sırbistan ise şirketin takip ettiği diğer pazarlar arasında. Bu ülkelerde özellikle rüzgar enerjisi, enerji iletim altyapısı ve endüstriyel tesis yatırımları öne çıkıyor.

Hareket’in Avrupa hedefinin arkasında ise yalnızca yeni müşteri arayışı yok. Şirket, üç kıtada toplam 6.832 MW enerji üretimi sağlayan rüzgar enerjisi projelerinde deneyim kazandı.

Liman lojistiğinden taşımaya, kaldırmadan montaja kadar uzanan hizmet yapısı da Avrupa’daki büyüme planının önemli parçalarından biri.

Altunkum, Türkiye’den Avrupa’ya proje taşımanın ötesinde; Avrupa’daki pazarlarda daha kalıcı ve yerel bir operasyon yapısı oluşturmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Suriye’de yeniden yapılanma

Hareket’in radarındaki coğrafyalardan biri de Suriye. Şirket, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecini enerji ve altyapı açısından önemli bir potansiyel alan olarak değerlendiriyor.

Altunkum, Dünya Bankası tahminlerine göre Suriye’nin fiziki yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 216 milyar dolar, bunun 82 milyar dolarlık bölümünün ise altyapı olduğunu belirtiyor.

2025’te açıklanan ve Türk şirketlerinin de yer aldığı toplam 5 bin MW kapasiteye yönelik 7 milyar dolarlık enerji yatırım anlaşması da ülkedeki ihtiyacın ölçeğine işaret ediyor.

Buradaki ihtiyaç yalnızca enerji üretmekle sınırlı değil. Enerji altyapısının ve sanayi tesislerinin yeniden işler hale gelmesi; ağır taşıma, kaldırma ve montaj hizmetlerini de beraberinde getirecek. Süreci yakından takip ettiklerini söyleyen Altunkum, “Zorlu coğrafyalarda edindiğimiz saha deneyimini ve mühendislik yetkinliğimizi bu sürece katkı sağlamak için kullanmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

Kara yetmiyor, şimdi deniz de var

Hareket’in 300 milyon dolarlık ciro hedefinde dikkat çeken bir başka alan ise offshore & marine. Şirket 2025 yılında devreye aldığı mavna yatırımlarıyla Ocak 2026’dan bu yana Körfez’deki petrol ve doğal gaz projelerine aktif olarak destek veriyor ve deniz hizmetlerinden düzenli gelir elde ediyor. Şimdi hedef daha büyük bir deniz filosu. Hareket, offshore & marine iş birimini 2 barge, 2 römorkör ve 1 ikmal gemisi yatırımıyla büyütmeyi planlıyor. Buradaki strateji, şirketin kara üzerindeki ağır kaldırma ve yük mühendisliği kabiliyetlerini deniz operasyonlarıyla birleştirmek. Altunkum buna ilişkin şunları anlatıyor: “Ağır kaldırma ve yük mühendisliği kabiliyetlerimizi kıyıdan denize yükleme, deniz taşıması ve montaj desteğiyle birleştirerek müşterilerimize aynı projenin kara ve deniz aşamalarında tek elden hizmet sunmayı amaçlıyoruz.”

2030 haritasında ABD ve Asya-Pasifik de var

Hareket’in uzun vadeli büyüme planı Avrupa ve Orta Doğu ile sınırlı değil. Şirketin 2030’a kadar giriş yapmayı hedeflediği yeni pazarlar arasında ABD ve Asya - Pasifik de bulunuyor.

ABD pazarına yönelik çalışmalar şu aşamada hazırlık niteliğinde. Pazara giriş ve yatırım adımlarının proje fırsatları ve talep doğrultusunda şekillendirilmesi planlanıyor.

Bu da Hareket’in büyüme stratejisinin tek bir coğrafyaya bağlı olmadığını gösteriyor.

Hareket bugün Türkiye, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da 14 ülkede toplam 142 projede aktif olarak çalışıyor. Şirketin uluslararası ölçekteki konumu da filo yatırımlarının ve operasyonel kapasite artışının bir başka göstergesi olarak öne çıkıyor. Hareket, IC100 2026 listesinde dünyanın en büyük vinç şirketleri arasında 25’inci sırada, IC T50 2026 listesinde ise en büyük ağır nakliye şirketleri arasında 14’üncü sırada yer alıyor.

Her iki listede de Türkiye liderliğini koruyan şirket, Avrupa’da IC100’de 6’ncı, IC T50’de 4’üncü sırada bulunuyor. Şirket, globall ölçekte tercih edilen ilk üç markadan biri olmayı hedefliyor.