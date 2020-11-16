İşletmeler, PayTR’ye başvurduklarında tamamen dijital süreçlerden geçip iki saat içinde müşterilerinden ödeme almaya başlayıp, ödeme tutarlarını da ertesi gün PayTR’den temin edebiliyor PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Yakın bir zamanda her ülkenin yerel ödeme yöntemlerini de işletmelerimizin kullanımına açacağız” diyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

2009 yılında faaliyetlerine başlayan bir ödeme kuruluşu olan PayTR, 2016’da ilk lisans alan kuruluşlardan biri oldu. PayTR, Türkiye’de yerleşik işletmelere ödeme ve ödeme ile ilgili diğer hizmetleri sunmakla beraber, aslında tüm dünyadaki tüketicilere de hizmet sunan bir yapıya sahip.

Bugün dünyanın her yerindeki tüketiciler mal ve hizmet alımlarını PayTR sanal posları üzerinden saniyeler içerisinde tamamlayabiliyor ve işletmeler de dünyanın her noktasındaki müşterilerinden ödemelerini PayTR aracılığı ile alabiliyorlar.

Bu noktada PayTR, işletmelerin e-ihracat işlemlerine de katkı sunuyor.

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Yakın bir zamanda her ülkenin yerel ödeme yöntemlerini de işletmelerimizin kullanımına açacağız” diyor.

Tombul, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda nasıl bir katkı sunuyorsunuz, ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

11 yıldır her segment ve kategoride yer alan işletmelerin ödeme alma ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunuyoruz. Ertesi gün ödemeli POS tahsisi sunmaya ve esnafımızın nakit akışına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yine aynı şekilde Online satış yapmak isteyen işletmelere POS tahsis edip hızlıca ürünlerini satmaları için destek oluyoruz, işletmeler, PayTR’ye başvurduklarında tamamen dijital süreçlerden geçip iki saat içinde müşterilerinden ödeme almaya başlayıp, ödeme tutarlarını da ertesi gün PayTR’den temin edebiliyor.

Dijital dönüşüm konusunda siz şirket olarak ne gibi adımlar attınız bugüne kadar? Ne kadarlık yatırım yaptınız?

Başvuru süreçlerindeki online doğrulamalar, müşteri risk skorlaması ve operasyonel açıdan bize hız ve kolaylık sağlayan robotik süreçler işimizi oldukça kolaylaştırdı. Sonraki adım müşteriyi online hayata taşımak idi. Bu noktada da devletimizin uygulamaya aldığı VUK 507 ve VUK 509 sıra numaralı tebliğler ile TCMB tarafından yayımlanan Karekod tebliği itici bir etken oldu. Covid-19’un da bu süreçte oldukça etkili olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Endüstri 4.0 ile yapılamayan dijitalleşme pandemi ile çok daha hızlandı.

Önümüzdeki dönemde yeni projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Tüketicilerin yanlarında cüzdanları olmadan, kasa kuyruklarında vakit kaybetmeden güvenli bir şekilde ödeme yapabilecekleri; satıcıların tek bir cihaza bağlı kalmaksızın teknolojik gelişmelerin izin verdiği veya vereceği tüm cihaz, yöntem ve yazılımlar ile kolayca ödeme alabilecekleri bir dünya hayal ediyor, bu hayale yönelik yeni ürün ve hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Yakın bir zamanda her ülkenin yerel ödeme yöntemlerini de işletmelerimizin kullanımına açacağımız müjdesini buradan paylaşmak isterim.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı değiştiriyor. Sektörünüz bu süreçten nasıl etkiledi?

Ödeme ve elektronik para sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinden olumlu etkilendi. Fiziki mağazaların kapanması ile birlikte işletmeler online mağazalar üzerinden ürünlerini tüketiciye ulaştırmak için harekete geçtiler. Online mağazası olmayan işletmeler de hızlı bir şekilde online mağaza açmaya ve sipariş alarak ürünleri müşterilerine göndermeye başladılar. Bütün bu gelişmeler hem yeni online mağaza sayısını hem de online üzerinden gerçekleşen satış hacmini ciddi oranda etkiledi. PayTR verileri üzerinden aktarmam gerekirse; 2020 yılının ilk 6 ayını geçen yılın ilk altı ayı ile karşılaştıracak olursak hacim olarak yüzde 149, işlem olarak ise yüzde 112 artış yaşandı.

Bu süreçte verdiğiniz hizmetlerin şirketlere nasıl bir katkısı oldu?

PayTR açısından tek tek örnek-lendirirsek; ürün ya da hizmet satışı gerçekleştiren işletmeler başvurularının ardından maksimum 2 saat içerisinde web siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden online ödeme almaya başlıyor. Üstelik yaptıkları satışlar da bir sonraki iş gününde hesaplarında oluyor.

Bu özellikle COVID-19 pandemisinin olduğu şu dönemde işletmelerin online satışlara yönelmesine yol açmış durumda. Ödemelerin ertesi gün yapılıyor olması da tüketicilere ürün ya da hizmetin teslim süresini kısaltıyor. Alışverişlerde ödeme sürecinin tüketiciler için en keyifsiz kısım olduğunun farkındayız. Bu süreçte tüketicinin en hızlı ve sorunsuz şekilde ödemesini yapıp iş yerinden ya da iş yerinin web sitesinden ayrılmasını hedefliyoruz.

Buna yönelik ne gibi hizmetler geliştirdiniz?

Bu amaçla ödeme işlemini tüketiciler için kolaylaştıran tek tıkla ödeme, cüzdanlar üzerinden ödeme, QR kodu ya da link ile ödeme gibi hizmetler ile işletmelere sunmuş olduğumuz ödeme hizmetini çeşitlendiriyor, aynı zamanda sahtecilik önleme yazılımlarımız ile sahtecilik işlemlerini de engelliyoruz. Bu hem tüketiciler için kolaylık sağlıyor hem de işletmelerin ürün ya da hizmet satışı yaptığı müşterilerinin ödeme adımında alışverişi tamamlamadan vazgeçmelerinin önüne geçiyor.

Yine bu dönemden örnek verirsek, link ile ödeme çözümümüz üzerinden telefonla sipariş alan restoran, kafe, market gibi yerel işletmelerin ödeme işlemini PayTR üzerinden ürettikleri link ile bir web sitesi ya da uygulamaya ihtiyaç duymadan alabilmelerini sağlıyoruz.

Üretilen ödeme linkini müşterilerine SMS, WhatsApp ya da e-Posta gibi araçlar ile ileten işletmeler, tüketicilerin ödeme işlemini tamamladıklarını görüp sipariş edilen ürünleri motorlu kuryeleri ile tüketiciye gönderebiliyor. Hem ödeme alma hem de teslimat süreci tamamen “temassız” ve sosyal mesafe kurallarına uygun ve güvenli bir şekilde tamamlanıyor.