QNB Finansbank’ın KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle başlattığı Dijital Köprü, dinamik bir platform olarak büyümeye devam ediyor. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, kasım ayında hayata geçirilen Dijital Köprü Portal’ın KOBİ’lerin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmet ve ürünleri tek bir yerden yönetebilmesini sağlayan bir dünya olduğunu kaydediyor.

Ceren Oral Balaban

coral@ekonomist.com.tr

Dijital Köprü Portal’ın bankacılığa sınıf atlatacağını belirten Yıldırım, “Amacımız, portalın sabah işe başlayan KOBİ’nin açacağı ilk ekran olmasını sağlamak” diyor. QNB Finansbank’ın Eylül 2019’da başlattığı Dijital Köprü’nün kapsamı her geçen gün yeni hizmet ve çözümlerle genişlemeye devam ediyor. Dijital Köprü’nün lansmanını iştiraki QNB eFinans aracılığıyla sunduğu e-Dönüşüm ürünleriyle yapan banka, e-Dönüşüm paketini KOBİ’lere destek olmak amacıyla 2022’ye kadar ücretsiz olarak sunuyor.

Projeye yüksek bir ilgi ve talep de söz konusu. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, QNB Finansbank olarak doğru zamanda ve doğru çözümlerle KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde yine yanlarında olduklarını söylüyor. Yıldırım, tebliğ dönemlerinde de doğru ve erken iletişimle çok fazla KOBİ’ye dokunarak geçiş süreçlerini kolaylaştırdıklarına dikkat çekiyor.

Dijital Köprü kapsamında son olarak kasım ayında Dijital Köprü Portal hayata geçirildi. Dijital Köprü’deki ürünleri farklı hizmet sağlayıcılarıyla müşterilerle buluşturduklarını kaydeden Yıldırım, “Müşterilerimize Dijital Köprü ürünlerini tek yerden göstereceğimiz, her hizmet için farklı kullanıcı kodu ve şifre gerektirmeyen bir platforma ihtiyaç vardı. Portal ile bu ihtiyaca da cevap verdik” diyor.

Okay Yıldırım, Dijital Köprü dinamik ve gelişmelere sürekli açık bir platform olduğu için Dijital Köprü Portal’ın da bu değişim ve yeniliklerle zenginleşmeye devam edeceğinin de altını çiziyor.

Okay Yıldırım ile hem Dijital Köprü’de gelinen son noktayı hem de Dijital Köprü Portal’ı tüm detaylarıyla konuştuk.

Dijital Köprü’nün kısa bir özetini yapabilir misiniz?

QNB Finansbank olarak Dijital Köprü’yü KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırabilme hedefiyle Eylül 2019’da hayata geçirdik. Projenin lansmanını iştirakimiz QNB eFinans aracılığıyla sunduğumuz e-Dönüşüm ürünleriyle yaparak KOBİ’lerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini amaçladık. KOBİ’leri yakından ilgilendiren tebliğlerle e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-MM ve e-SMM ürünlerinden oluşan e-Dönüşüm paketimizi KOBİ’lere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunduk ve büyük ilgi gördü. İlk günden bu yana artarak gelen taleplerle beklediğimizin çok üzerinde bir başvuru aldık.

Dijital Köprü, zaman içinde nasıl bir gelişim gösterdi?

e-Dönüşüm paketiyle başladığımız Dijital Köprü’ye, bu yılın şubat ayında diğer çözümlerimizi de ekledik. Böylelikle Dijital Köprü’yü şirketlerin pazaryeri yönetiminden insan kaynaklarına, ön muhasebeden satış ekibi yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform haline getirdik.

Mayıs ayında ise KOBİ’leri içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında işlerini ve değişimi kolayca yönetmelerini sağlayacak iş fikirleriyle buluşturmak için Dijital Köprü Akademi’yi oluşturduk. Dijital Köprü Akademi’de, şirketler konularının uzmanlarıyla bir araya gelerek gündeme dair konulardan tutun, işlerini nasıl geleceğe taşıyacaklarına dair geniş yelpazade içeriklerden oluşan canlı yayınlara ulaşabiliyor. Ayrıca Dijital Köprü’nün sunduğu yaratıcı ve yenilikçi tüm ürünler hakkında detaylı ürün kullanımına dair videoları da izleyebiliyor.

Yeni tebliğlerle projeye ilgi ne durumda?

Dijital Köprü ilk çıktığında, 2022 yılı itibarıyla en az 100 bin müşteriye dokunmayı hedeflediğimizden bahsetmiştik. 2020 sonu itibarıyla KOBİ’lerimizin, müşterilerimizin teveccühü ve ilgisiyle 80 bin müşteriye ulaşarak Dijital Köprü hayalimizin KOBİ’lerde karşılık gördüğünü ve beğenildiğini duyuyoruz. QNB Finansbank olarak doğru zamanda doğru çözümlerle KOBİ’lerimizin dijitalleşme sürecinde her zaman olduğu gibi yine yanlarında olduk.

Tebliğ dönemlerinde de doğru ve erken iletişimle çok fazla KOBİ’ye dokunduk, bu geçiş süreçlerini kolaylaştırdık. Dijital Köprü Müşteri Hizmet Merkezi ile de ürün kurulumları ve müşteri aktivasyonları hızlı şekilde yapılabiliyoruz. Özelleştirme talepleri de kısa sürede çözümleniyor.

En çok talep gören ürünler hangileri?

Dijital Köprü’nün e-Dönüşüm ürünlerindeki en fazla talep gören ürünleri tebliğin de etkisiyle e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye oldu. KOBİ’ler yeni bir altyapıya, uygulamaya ve sisteme geçmenin endişelerini yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz dönemde dijitalleşme konusundaki endişelerin de alternatif hizmet kanalları sayesinde geri planda kalmaya başlamasıyla ‘Dijitalleşmek istiyorum’ diyen KOBİ sayısı hızlı bir artış gösterdi.

Dijital Köprü, 2022’ye kadar ücretsiz sunulmaya devam ediyor mu?

Dijital Köprü lansmanında belirttiğimiz ve arkasında durduğumuz çok önemli bir söz vardı: ‘Siz işinizi büyütün, gerisini bize bırakın!’ Buradan yola çıkarak, KOBİ’lerimize dijitalleşme sürecinde yalnızca e-Dönüşüm ürünlerini değil, sunduğumuz tüm Dijital Köprü çözümlerini 2022’ye kadar ücretsiz olarak sunmaya başladık ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Üstelik KOBİ’lerimiz bu çözümlerin hepsine tek bir şifreyle Dijital Köprü Portal’dan ulaşabiliyorlar.

Dijital Köprü Portal’ı neden hayata geçirdiniz?

Dönemsel olarak 2019 ve 2020 yıllarında birçok tebliğ olması nedeniyle 2019’un son çeyreğinde başladığımız Dijital Köprü yolculuğunda, hayal ettiğimiz noktaya mayıs ayında ulaştık. Dijital Köprü’deki ürünleri

farklı hizmet sağlayıcıları ile müşterilerimizle buluşturduğumuzdan dolayı müşterilerimize tüm Dijital Köprü ürünlerini tek bir yerden göstereceğimiz, her hizmet için farklı kullanıcı kodu ve şifre gerektirmeyen bir platforma ihtiyaç vardı. Pandemi şartları nedeniyle kasım ayında hayata geçirdiğimiz Dijital Köprü Portal ile bu ihtiyaca da cevap verdik.

Portal’a ekleyeceğiniz yeni özellikler olacak mı?

KOBİ’lerin şirketleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden gözlemleyebildikleri Dijital Köprü Portal’ı tüm ihtiyaçlarında KOBİ’lerin aklına ilk gelen ve faydalanacakları ilk yer olacak bir platform haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle Dijital Köprü Portal’daki geliştirmelerimiz, yeniliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Dijital Köprü dinamik ve gelişmelere sürekli açık bir platform olduğu için Dijital Köprü Portal de bu değişim ve yeniliklerle zenginleşmeye devam edecek.

Dijital Köprü Platformu’na yeni hizmetler eklemeyi planlıyor musunuz?

Dijital Köprü, gelişen teknoloji, değişen koşullar ve müşteri ihtiyaçlarına göre sürekli kendini yenileyebilen bir ekosistem olduğu için sürekli yeni çözümler ve özellikler sunmaya devam edecek. Bu tür ihtiyaçları çok erken farkedip, çok hızlı çözümler üretebilen bir bankayız. Bu özelliğimizle Dijital Köprü’de de her zaman öncü olmaya devam edeceğiz.

Birçok farklı çözüm sağlayıcı şirketler Dijital Köprü’de yer alabilmek için bizlere başvuruyor. Gelen tüm çözümleri en ince detaya kadar inceliyoruz ve müşteriye dijitalleşme adına anlamlı faydalar sunduklarına inandıklarımızla yollarımızı birleştirme adına adımlar atıyoruz. Önceliğimiz her zaman KOBİ’lerin işlerini büyütmeye yardımcı olacak dijital çözümlerden yana olacak.

Dijital Köprü, şirketlerin dijital dönüşümüne nasıl katkılar sağladı?

e-Dönüşüm ürünlerine geçiş KOBİ’ler için ek maliyet oluşturabiliyor. Dijital Köprü olarak bu süreçte KOBİ’lerimize zaman ve maliyet tasarrufu ile bilgi birikimimizle de destek olduk. Teknolojik yatırım yapıp, tecrübeli satış ve destek kadroları oluşturarak KOBİ’lerin bilgi ve sisteme ulaşım konularında fayda sağladık. Ayrıca Dijital Köprü Akademi ile de KOBİ’lerimize dijitalleşme ile ilgili bilgi ve eğitim desteği sağlayarak bu yolculuklarındaki her adımlarında yanında olmayı çok önemsiyoruz.

NeoVade’ye ilgi nasıl?

Nakit ihtiyacı için NeoVade’yi tercih eden şirket sayısı hızla büyüyor. KOBİ’lerin ihtiyaçları için tasarladığımız NeoVade’ye ticari ve kurumsal firmalarımızın da ilgisi oldukça büyük oldu. Kendi tedarikçileriyle bu ürünü kullanmak isteyen şirketlerimizle görüşüyoruz. Her birinin farklı talep ve ihtiyaçları olabiliyor. Örneğin, ERP entegrasyonu çok gelen bir talep. Bu talebi projelendirdik. Bu şekilde çalışmak isteyen tüm kurumsal şirketlerimizi NeoVade’ye bekliyoruz. Onların bu ihtiyaçları doğrultusunda her şirket için farklı çözüm yapıları geliştirebiliyoruz.

“DİJİTAL KÖPRÜ PORTAL, KOBİ’NİN AÇACAĞI İLK EKRAN OLACAK”

TÜM HİZMETLER TEK YERDE

Dijital Köprü’deki ana amacımız buradaki çözümleri müşterilerimize ücretsiz sağlamak değil; Dijital Köprü Portal’ın sabah işe başlayan KOBİ’nin açacağı ilk ekran olması. Çünkü Dijital Köprü, farklı farklı fintech’lerden alınan dijital çözümlerden çok daha fazlası. e-Dönüşüm ürünlerinden muhasebe çözümlerine, insan kaynaklarından saha yönetimine kadar Dijital Köprü Portal bir KOBİ’nin şirketi için ihtiyaç duyabileceği tüm hizmet ve ürünleri tek bir yerden yönetebilmesini sağlayan bir dünya.

FARKLI YETKİLENDİRME SEVİYELERİ

Müşterilerimiz Dijital Köprü Portal’da yalnızca sahip olduğu Dijital Köprü ürünlerini görmüyor. İhtiyacı olabilecek diğer çözümlerimizi de gözlemleyip başvurularını yapabiliyor, yeniliklerden hemen haberdar olabiliyorlar. Dijital Köprü Portal’ın bir diğer kullanım kolaylığı da farklı yetkilendirme seviyeleriyle kullanıcı tanımlama özelliği. Örneğin, şirketinizdeki muhasebecinize özel yetkilendirme vererek sadece e-Dönüşüm ve ön muhasebe çözümlerini açıp insan kaynakları yöneticinize özlük işlemleri uygulamalarını açıyoruz. Oldukça yalın ve kullanıcı dostu olarak dizayn ettiğimiz Dijital Köprü Portal, bankacılığa sınıf atlatacak bir uygulama diyebiliriz.

“KOBİ’LER DİJİTALLEŞMEYİ GİTTİKÇE İÇSELLEŞTİRİYOR”

“Yakın zamanda yaptırdığımız bir pazar araştırmasının sonuçlara göre, dijitalleşme artık KOBİ’ler için elzem bir konu haline geldi. KOBİ’ler dijitalleşmeyi geçen yıllara göre bu yıl daha da içselleştirdiler. Bu nedenle müşterilerimiz; şubelerimiz, Dijital Köprü’ye özel çağrı merkezimiz, satış ekiplerimiz ve bankamızın diğer kanallarından dijitalleşme yönündeki ihtiyaçlarını bizlere iletiyorlar. Gelen bu ihtiyaçları titizlikle inceliyor ve Dijital Köprü’yü zenginleştirme adına bu yönde adımlar atıyoruz.”

DİJİTAL KÖPRÜ HANGİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR?

Dijital Köprü’deki çözümlerin her birinin işletmelerin yönetimsel ihtiyaçlarına özel olarak bir araya getirildiğini söyleyen Okay Yıldırım, bu çözümlere yönelik şu bilgileri veriyor: