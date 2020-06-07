İş dünyasında Anadolu’yu temsil eden en etkin isimlerden biri olan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, koronavirüs riskinin henüz bitmediğine işaret ederek “Önlemlerimizi alalım ama tedbiri endişeye, endişeyi korkuya, korkuyu yaşam biçimine dönüştürmeyelim. Normalleşme süreciyle birlikte yatırımlar tekrar gündeme gelecek, üretim ve ticaret kaldığı yerden devam edecek” diyor.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

Dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran Gaziantepli Sanko grubunun uzun yıllar başkanlığını yürüten Abdülkadir Konukoğlu, şüphesiz Anadolu’nun en güçlü isimlerinden biri… Ekonomist Dergisi olarak hazırladığımız Anadolu’nun Etkin 50 İş İnsanı listesinin zirvesinde yer alan Abdülkadir Konukoğlu, Anadolu’da sanayileşmenin önderlerinden babası Sani Konukoğlu’ndan aldığı mirası 53 yıllık iş hayatında büyütmeyi başarmış bir isim.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya büyük ilgi duyan ve 1963 yılında iş hayatına atılan, 1974 yılında grupta genel müdürlük görevini üstlenen ve babası Sani Konukoğlu’nun vefatıyla 1994 yılında Sanko Grubu’nun başkanlığı görevini üstlenen Abdulkadir Konukoğlu, grubu 1996 yılında Sanko Holding çatısı altında yapılandırdı.

9 milyar TL cirolu ve 14 bin çalışanlı Sanko Holding’in 2016 yılından bu yana onursal başkanlığını yürüten Abdülkadir Konukoğlu ile yaşanan koronavirüs sürecini ve sonrasına dair beklentilerini konuştuk. Salgının ekonomiye etkilerini değerlendiren Konukoğlu, korkuya esir olmamak gerektiğinin altını çizerek normalleşmeyle yatırımların tekrar güçleneceğini söylüyor.

YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Önce sağlık açısından bilim kurullarının uyarılarını tekrarlamak istiyorum. Koronavirüs riski bitmedi, kontrol altına alınma yolunda ve vaka sayısı azalıyor. Önlemlerimizi alalım ama tedbiri endişeye, endişeyi korkuya, korkuyu yaşam biçimine dönüştürmeyelim. Ekonomik anlamda ise salgının etkisiyle yatırımlarda bazı sıkıntılar oldu, üretimde kapasiteler düştü. Ancak millet olarak geçmişte çok krizler gördük.

Krizlere karşı esnek çözüm bulmakta başarılıyız. Sanko olarak yatırım planlamamızda herhangi bir değişiklik yapmadık. Fakat bir gerçek var ki, esnaf kesimi maddi ve manevi büyük sıkıntıya düştü. Hükümetin aldığı kararlar sıkıntıları tam bitirmese de çok büyük kolaylıklar sağladı. Hükümet, gecikmeli de olsa belli önlemleri aldı. Sanayicisi, esnafı, sanatkarı, çalışanlarıyla biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. İşverenler gücünün yettiği yere kadar işçi çıkarmamak için sabır göstermeli.

Mevcut istihdamın korunması hem çalışanların işini kaybetmemesi sayesinde toplumsal barışı ve dayanışmayı pekiştirir hem de ileride işler açıldığında işverenler, işi ve işverenini tanıyan kıdemli, yetkin çalışanlarla üretime yoğunlaşır. Böyle olmasında büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Bu kriz de geçecek ve Türkiye yeniden ayağa kalkıp, atağa geçecektir. Her kriz aynı zamanda bir fırsat doğurur, deneyim kazandırır.

İSTİŞARE VE DAYANIŞMA ÖNE ÇIKTI

Bu süreçte yaşanan zorluklar nedeniyle bazı firmalar el değiştirebilir. Bugünkü kaynak soruna bakıldığında Türkiye’de ülkelerin ve firmaların borçları son kuruşuna kadar ödenir. Osmanlı’dan kalan borçları bile geçmiş bizim diyen Türkiye Cumhuriyeti, ataların sözlerini yere düşürmeden ödedi. Hem de büyük savaşlar sonrasında ve yokluklar içerisinde olunmasına rağmen ödendi.

Biz ülkemize ve kabineye güveniyoruz. Devletimizin de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcılara ve esnafa destek olarak istihdama, üretime ve ihracata sahip çıkacağından şüphemiz yok. Tüm sanayiciler zaman zaman istişare ediyoruz. Herkes sektörünün sorunlarını dile getirip çözüm arayışında. Bu dönem istişare ve dayanışmanın öne çıktığı dönem oldu.

TOBB ve TOBB aracılığı ile bakanlarla yaptığımız görüntülü toplantılar ve istişareler önemli kazanımlar sağlıyor. Bu açıdan bakacak olursak, gelecekte yatırımların önü açılacaktır. Şunu unutmayalım, hayat devam ediyorsa, yatırımlar da devam eder. Elbette üretim ve ticaret ihtiyacı devam edecek. Sanayide işletmelerin yüzde 80-90’ı faaliyete geçtiği, ticaret başladığı, ihracat arttığı zaman küçük esnaf başta olmak üzere herkes normale döndüğünde ekonomide normalleşme başlamış olur.

YATIRIMLAR SAĞLIK ODAKLI OLACAK

Sözünü ettiğim gibi normalleşmeyle birlikte yatırımlarda tekrar gündeme gelmeye başlayacak. Bu noktada küresel ekonomiyi etkisi altına alan bu salgın iş dünyasının gelecekteki yatırımlarının yönünü de çiziyor. Türkiye için bakacak olursak, sağlık sektöründeki önemli yatırımlar, Koronavirüs salgını döneminde diğer ülkelerden bizi ayrıştırdı ve olumlu anlamda farklı noktaya taşıdı. Ben dünya genelinde sağlık ya da bir bütün olarak medikal sektörü, elektronik ve yazılım sektörlerinin öne çıkacak alanlar olmasını bekliyorum.

14 BİN ÇALIŞANA BİN TL’LİK DESTEK

Konukoğlu Ailesi, COVID-19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon TL’lik destek sundu. Abdülkadir Konukoğlu “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 ile mücadeleyi dayanışmayla atlatacağımızdan şüphemiz yok.

Bu anlayışla öncelikle, taşeron çalışanlar ve stajyerler dahil olmak üzere Sanko’daki 14 bini aşkın mesai arkadaşımızın her birine 1000 TL nakdi yardım sağladık. Müşterilerimize de bu süreçte destek olmak amacıyla 31 Mart 2020 tarihine kadar Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farkı ilave edilmeksizin” 60 gün erteledik. Ayrıca, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanıdık. Kurucu felsefemiz, ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız olarak şekillendi. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz” diyor.