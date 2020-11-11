Ödeme teknolojileri alanında yerel ve uluslararası 150’yi aşkın kuruma hizmet veren ve 35 ülkeye Türkiye’den teknoloji ihraç eden PayCore, yeni dönemde yakın coğrafyada büyüyecek.

PayCore Digital Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akgün, “Hedefimiz Doğu Avrupa, BDT, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan oluşan bölgenin en başarılı firması olmak” diyor.

Aram Ekin Duran

e-Dönüşüm’ün Ekim 2020 sayısından

Ödeme teknolojileri alanında uçtan uca çözümler sunan bir finansal teknoloji şirketi olan PayCore, 2001 yılından beri faaliyet gösteriyor.

350 profesyonel çalışanı ile Türkiye’nin en büyük fintech şirketlerinden biri olan PayCore, kart yönetim yazılımları, dijital ödeme çözümleri, akıllı şehir uygulamaları, EMV çözümleri, dış hizmet sağlayıcılığı ve güvenli donanım ürünleri alanlarında yerel ve uluslararası 150’yi aşkın kurumun çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.

Şirketi aynı zamanda 35’ten fazla ülkeye de teknoloji ihraç ediyor. PayCore Digital Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akgün ile şirketin yeni dönem planlarını ve dijital dönüşümü konuştuk.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

PayCore olarak 12 si pro-cessing olmak üzere 35’ten fazla ülkedeki 185’i aşkın müşterimize yenilikçi ve uçtan uca çözümler sunuyoruz. Çipli kart (EMV) alanında sahip olduğumuz 19 yıllık deneyimle de kart yönetim paketimiz, merkezi/anında kart kişiselleştirme, işlem yönetimi, dolandırıcılık ve risk yönetimi gibi yazılımlarımız,donanım çözümlerimizin yanı sıra yeni nesil mobil ödeme, open-loop ulaşım ve giyilebilir ödeme teknolojileriyle de sektörün önde gelen oyuncuları arasındayız.

PCI DSS, BKM, MasterCard ve Visa sertifikalı Dış Hizmet Servisi verdiğimiz veri merkezimiz, güvenilir altyapısıyla 50’den fazla müşteri ile çalışıyor. Bugün Türkiye’de yapılan her üç kartlı işlemden biri PayCore yazılımları üzerinden geçerken, Türkiye kart cirosunun yüzde 37 si “PayCore Kart Paketi”ni kullanan bankalar tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünyadaki yayılımımız ise akıllı telefonların birer POS cihazı olarak kullanılabildiği teknolojimiz sayesinde oldukça hızlandı. PayCore olarak, “SoftPOS” çözümümüzle akıllı telefonların POS cihazına dönüştüğü, herhangi bir ekstra cihaza gerek kalmadan tek başına kart kabulünü sağlayan bir ekosistemin sağlayıcısı konumuna geldik.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı, bunlardan bahsedebilir misiniz?

PayCore olarak önümüzdeki dönemde Soft POS ürünümüzün de içinde yer aldığı “PayCore Mobil Ödeme Kabul Platformu”nu geliştirerek dünyadaki varlığımızı güçlendirmek ve dış hizmet sağlayıcılığı alanında büyüyerek bu konuda bölgedeki en güçlü firmalardan biri olmayı hedefliyoruz.

Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir? Gündeminizde yeni ülkeler var mı?

Dünya çapında 35 ülkedeki müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Dünyadaki yayılımımız akıllı telefonların birer POS cihazı olarak kullanılabildiği “SoftPOS” teknolojimiz sayesinde oldukça hızlandı. PayCore olarak, çözümümüzle akıllı telefonların POS cihazına dönüştüğü, herhangi bir ek cihaza gerek kalmadan, tek başına kart kabulünü sağlayan bir ekosistemin sağlayıcısı konumuna geldik.

Geçtiğimiz aylarda Polonya’da “Samsung Electronics” ve “First Data Polonya” ile birlikte NFC özelliği bulunan akıllı telefon ve tabletlerin POS terminali olarak kullanılabilmesini sağlayan bir projeye imza attık. Suudi Arabistan’da ülkenin POS ürün ve hizmetlerinin tedarikinde yüzde 70 pazar payına sahip lider fintech şirketi “Geidea” yine SoftPOS ile anlaştı.

Yine Orta Avrupa’nın lider ödeme şirketi “Global Payments” ile SoftPOS’un satışına yönelik bir anlaşma imzaladı. Başlangıçta Çekya, Slovakya, Romanya ve Avusturya’da kullanımına başlanacak SoftPOS, Global Payments’ın faaliyet gösterdiği Malta, Macaristan ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde de yakın zamanda kullanıma geçecek.

Global Payments ile yaptığımız bu iş birliğiyle Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Son olarak Nijerya merkezli, ülkenin en büyük 3 ödeme servis sağlayıcısından biri olan “Innovectives” ile de bir başka iş birliği gerçekleştirmek üzereyiz. Hedefimiz Doğu Avrupa, BDT, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan oluşan bölgenin en başarılı processing firması olmak.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Dünya genelinde büyük bir krize neden olan COVID-19’un etkileri devam ediyor. Hijyen ve sağlık nedeniyle özellikle temassız ve online ödemelerde büyük bir artış yaşanıyor. Mordor Intelligence’ın araştırmasına göre 2019 yılında mobil ödeme pazarının büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 139 milyon dolardı. Bu rakamın 2025 yılında 4 milyar 690 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Samsung, PayPal, Apple Pay, AliPay, WeChat Pay gibi hizmetlerin giderek yaygınlaşması ve tüketici alışkanlıklarındaki değişikliklerin hızlanması da bekleniyor. Temassız ödemelerdeki büyüme de çok hızlanmış durumda. Mastercard verilerine göre temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında arttı. Tabii tüm bu alanlarda çözümü olan ve bu sektörün en hızlı büyüyen oyuncusu olarak biz de gelişmelerden olumlu etkileniyoruz.

2020 için büyüme hedefiniz nedir?

Geçtiğimiz yıl ciroda yüzde 90 oranında büyüdük. Yakaladığımız büyüme ivmesini 2020 yılında da devam ettiriyoruz. Önümüzdeki 3-4 yılı kapsayan çok ayrıntılı bir yol haritası belirledik. Dünyadaki trendler doğrultusunda mobil güvenli ödemeler odağımızda yer alacak, yakın bölge için dış hizmet sağlayıcılığı alanını büyütmek ve Türkiye’de geleneksel ödeme sistemlerine ilişkin ürünlerimizde yapacağımız geliştirmelere ilaveten yine dijital ödemeler 2020 yılı ve devamında en çok odaklanacağımız alanlar arasında yer almaya devam edecek.

“QNB EFİNANS İLE SOFTPOS’U TASARLADIK”

“Pandemi süreci ve dijitalleşme ihtiyacı birleştiğinde satın alma ve ödeme alışkanlıklarımızda ciddi değişimler gündeme geldi. Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz çözümlerimizi QNB eFinans ile birlikte ödeme sistemleri ve vergi mevzuatına uygun şekilde tasarlayarak hayata geçirdik. Banka ile birlikte, mobil cihazların herhangi bir ek donanıma ihtiyaç olmadan POS cihazına dönüştüğü ‘SoftPOS’ çözümümüzü devreye aldık.

Bu çözüm sayesinde banka, temassız ve güvenli mobil ödeme ile birlikte vergi mevzuatına uygun olarak e-Belgeler ile entegre edilmiş ve ek bir donanıma veya matbu belgeye ihtiyaç olmadan dizayn edilmiş, uçtan uca dijitalleşmiş bir sistemi hizmete sokmuş oluyor. Banka, üye işyerlerine sağladığı bu yazılım sayesinde mobil telefonlar/tabletler üzerinden ödeme alarak ve slip/faturayı dijital yolla üreterek alışveriş alışkanlığını değiştiriyor.”