Şirketlere ve kurumlara e-Dönüşüm kulvarında etkin çözümler sunan ERA Consulting Services, yurtdışı atağına kalktı. Şu anda Romanya ve Kazakistan’da yürüyen iki projeleri olduğunu dile getiren ERA Consulting Services Satış ve İş Geliştirme Direktörü Bora Bilen, “Yakın dönemde çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Levant bölgesinde el sıkışmak üzere olduğumuz projeler de yolda” diyor.

Aram Ekin Duran

Türkiye’de özel sektör her geçen gün e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Müstahsil ve e-Mu-tabakat gibi ürünlerle e-Dönüşüm sürecinin bir parçası olmaya devam ediyor. Bu noktada e-Dönüşüm ile yeni tanışan şirket ve kurumlara yol gösterecek doğru yöntemlerin seçilmesi büyük önem taşıyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren ERA Consulting Services de bu alanda hizmet veren şirketlerden biri. ERA Consulting Service Satış ve İş Geliştirme Direktörü Bora Bilen ile şirketin faaliyetlerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

ERA Consulting Services, 1999 yılında JD Edwards ERP’nin Türkiye’ye gelişiyle sektörde işe başladı. 2005 yılında JD Edwards ERP’nin Oracle tarafından satın alınması sonucu Oracle Partneri oluşumuna girildi. Bu tarihten sonra Oracle Partneri olarak faaliyetlerini sürdürdü ve hizmet alanını genişleterek sektörde varlığını güçlendirdi. Oracle Bulut ürünleri ile ürün portföyünü genişleten ERA, satış ve danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

ERA, 2015 yılında, e-Dönüşüm konusundaki atılımıyla ürün ve hizmet gamını bu alanda da zenginleştirdi. Bugün e-Dönüşüm dediğimiz zaman ilk akla gelen E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv, E-İr-saliye, E-Müstahsil ve E-Mutabakat gibi ürünlere sahip olan ERA, e-Dönüşüm kulvarında etkin çözümler sunuyor.

Başarımız, Oracle tarafından Oracle İş Ortağı Başarı Ödülü – 2011 ve Oracle İş Ortağı Başarı Ödülü – 2015 ödülleri ile tescillendi. 2020 yılı itibariyle de ERA, proje başarısı ve sunduğu hizmet kalitesine paralel olarak Türkiye ve Levant Bölge-si’nde “Excelence Implementer” partner seviyesine geldi. ERA Consulting Services, Türkiye’deki IT 500 Şirketleri’nde; IT Danışmanlık Hizmeti firmaları içerisinde 12’nci sırada; IT Servis Sağlayıcı firmaları içerisinde 74. sırada yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

ERA, geniş Oracle ürün yelpazesinin yanı sıra müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayacak, hızlı, ergonomik ve maliyet avantajı sağlayan uygulamalara sahip. ERA e-Dönüşüm uygulamaları, tüm ERP ve muhasebe yazılımlarına entegre olarak çalışabiliyor.

Müşteriler için en önemli olan şey onların ihtiyaç duyduğu çözümü oluşturuyor. Kiminin performans sorunlarının üstesinden gelecek, kiminin karışık iş süreçlerine uygun yapıda, kiminin ise farklı noktalar ile entegrasyon zorluklarını giderecek çözüm ihtiyacı olabilir.

Sektörünüzde sizin ‘ayırt edici’ özelliğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Bizi diğer çözüm sağlayıcılardan farklı kılan ve öne çıkartan özelliğimiz müşteri ihtiyacına özel “butik çözümler” üretebilmemiz oldu. Müşterinin tam istediği gibi çözümler sunmamız, bizim diğer çözüm sağlayıcılardan kısa sürede ayrışmamızı sağladı.

e-Fatura deyince gelen ve giden e-Fatura süreçleri zaten tüm e-Dönüşüm çözüm sağlayıcılarının sunmuş olduğu standart uygulamalarken, ERA e-Fatura dediğimizde işler biraz değişiyor.

Örnek vermek gerekirse biz gelen fatura dediğimiz zaman bu faturanın departmanlara otomatik yönlendirilmesi, ilgili onay seviyelerinin ve onaylayıcılarının yönetimi ve en son noktada mevcut ERP’ye verinin sağlıklı akması için olmazsa olmaz adımları da gelen fatura süreci içerisinde değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın, “ERP çözüm sağlayıcısı” kimliğimizin e-Dönüşüme yansıması olduğunu söyleyebiliriz.

Dijital dönüşümün şirketlere nasıl bir katkısı oluyor?

Her ne kadar dijitalleşme ile kağıt faturadan elektronik faturaya geçilmiş olsa da firmaların büyük çoğunluğu hala gelen faturanın çıktısını alıp ilgili kişilerin onayı için dolaştırıyor. Bu yöntem, hem dijitalleşmenin ruhuna aykırıdır hem de inanılmaz zaman kaybına neden oluyor.

Hatta bazen masadaki evrak kalabalığının içerisinde basılan fatura çıktısı kayboluyor ya da onaylanması atlanabiliyor. Çok basit bir örnek olacak ama, dijital dönüşüm projesi kapsamında, gelen e-Fatura sürecini ele aldığımız bir müşterimizde, gelen faturanın onaylanarak muhasebeleştirilmesi sürecini altı günden altı saate düştüğünü söyleyebiliriz.

Biz de hem iş sürecini hızlandırdık, hem hata oranını minimuma indirdik, hem ağaçlarımızı kurtarmış olduk. Şimdi bir sonraki adımda, bu süreçleri akıllandırma gayreti içerisindeyiz. Yapay zeka uygulamaları ile süreçleri hızlandırarak verimliliği de bir adım yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir?

ERA, yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında da birçok ülkede proje gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde de yurt-dışındaki faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Şu anda Romanya ve Kazakistan’da yürüyen iki projemiz bulunuyor. Yine yakın dönemde çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Levant bölgesinde el sıkışmak üzere olduğumuz projeler de yolda.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Küresel virüs salgını tüm dünya ülkelerinin ekonomik yapısını etkilemiş olsa da firmalara BT yatırımlarının vazgeçilmezler arasına yazılması konusunu bir kere daha hatırlattı. Hizmet şekilleri biraz değişkenlik gösterse de uzaktan hizmet yöntemlerinin müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, en azından bizim şirketimizin değişime adapte olma hızını bir kere daha kanıtladı diyebiliriz.

2020 sonuna ilişkin beklentileriniz neler?

Bu dönemde tüm müşterilerimize ihtiyaç duydukları hizmeti her zamanki gibi zamanında ve takvime uygun olarak sunabildik. Salgın sayesinde, uzaktan hizmet verme başarımızın doğal bir yoldan kanıtlanmış olması, çok kısa bir süre içerisinde yurtdışına sunduğumuz hizmetlerde de genişleme yolunu açacağını düşünüyoruz. Bu perspektiften değerlendirdiğimizde, tüm ERA ailesi olarak, 2020 yılını da büyümeyle tamamlama hedefimize inancımız tamdır.

QNB eFinans ile e-Dönüşüm vizyonumuz tam örtüşüyor”

“e-Dönüşüm projelerimizde farklı entegratörler ile birlikte çalışma imkanımız oldu.

QNB eFinans ile e-Dönüşüm konusunda gerçekleştirdiğimiz projeleri bunlar içerisinde ayrı bir yere koyabiliriz. Gerek entegrasyon konusunda sunmuş olduğu zengin web servisler, gerekse canlı kullanım sürecinde neredeyse sıfıra yakın problem yaşanılması, bize çok rahat hareket alanı sağladı.

Nadiren bir problem yaşadığımızda ya da müşteriye özel bir talep için destek ihtiyacımız olduğunda hem muhatap noktamız net oldu hem de geri dönüş hızı inanılmaz hızlıydı. Hızlı çözüm üretme mottomuzu da destekleyen bu iş yapış şeklini dikkate aldığımızda, QNB eFinans ile e-Dönüşüm projeleri bizim vizyonumuzla tam örtüşüyor diyebiliriz.”