BESYO tercihleri ne zaman bitiyor? BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından 8 Eylül'de sonuçları açıklanan 2025-ÖZYES (Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı) adayları için tercih süreci resmen başladı. Tercihler, 11 Eylül tarihinde başlamış olup 18 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda bireysel olarak yapacak. Bu adrese https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilir. Tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların tercihlerini internet üzerinden tamamlayıp onaylaması gerekiyor. Posta veya faks gibi yollarla yapılan başvurular geçersiz kabul edilecek.