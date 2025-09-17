BESYO tercihleri ne zaman bitiyor? BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), spor bilimleri alanında yeteneklerini kanıtlayan adayların merakla beklediği 2025-ÖZYES (Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı) sonuçlarını duyurdu. Sınav sonuçları, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, yetenek sınavını başarıyla geçen adaylar için tercih süreci de 11 Eylül 2025 tarihinde resmen başladı.
BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından 8 Eylül'de sonuçları açıklanan 2025-ÖZYES (Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı) adayları için tercih süreci resmen başladı. Tercihler, 11 Eylül tarihinde başlamış olup 18 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda bireysel olarak yapacak. Bu adrese https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilir. Tercih işlemlerinin geçerli sayılması için adayların tercihlerini internet üzerinden tamamlayıp onaylaması gerekiyor. Posta veya faks gibi yollarla yapılan başvurular geçersiz kabul edilecek.
BESYO TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından BESYO yerleştirme sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yılın takvimine göre, ÖZYES tercihleri sona erdikten yaklaşık 10 gün sonra sonuçlar ilan edilmişti. Bu yılki tercih dönemi 18 Eylül 2025'te sona ereceğinden, 2025 ÖZYES tercih sonuçlarının Eylül ayının sonlarına doğru, 28 Eylül civarında ilan edilmesi bekleniyor.
KAYIT SÜRECİ
ÖSYM tarafından duyurulan 2025-ÖZYES (Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı) sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların dikkat etmesi gereken önemli kurallar bulunuyor.
Geçerlilik Süresi: Adayların bu sınav sonuçlarına göre kazandıkları kayıt hakkı, yalnızca 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir.
Kayıt ve Yatay Geçiş: ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleriyle doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır.
Başvuru: Bu konularda yapılacak başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir. Adayların, yerleştikleri üniversitelerin duyurularını ve kayıt takvimini yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.