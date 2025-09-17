İBB burs başvurusu ne zaman? 2025 İBB bursune kadar, başvuru şartları neler?

2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacağı eğitim desteğinin miktarı netleşti. Bu yıl toplam 100 bin üniversite öğrencisine verilecek olan İBB bursunun tutarı 20 bin TL olarak belirlendi.

Ödemelerin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki taksitte yapılması bekleniyor. Başvuru süreci ve ödeme takvimine ilişkin detaylı duyuruların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.