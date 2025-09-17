İBB burs başvurusu ne zaman? 2025 İBB bursune kadar, başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği için beklenen başvuru tarihi açıklandı. Her yıl binlerce öğrenciye sağlanan İBB Burs başvuruları için takvim belli oldu.
İBB BURS BAŞVULARI NE ZAMAN?
İBB burs başvuru işlemleri 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00'da başvuru ekranı açılacak.
İBB BURS BAŞVULARI NASIL YAPILIR?
İBB burs başvuru işlemleri, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Adaylar, başvurularını ve evrak işlemlerini aşağıdaki platformlar aracılığıyla yapabilirler:
İstanbul Senin mobil uygulaması
İBB'nin resmi web sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul
Öğrencilerin, yoğunluk yaşanmaması için başvurulara belirtilen tarih ve saatte başlaması tavsiye ediliyor.
2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacağı eğitim desteğinin miktarı netleşti. Bu yıl toplam 100 bin üniversite öğrencisine verilecek olan İBB bursunun tutarı 20 bin TL olarak belirlendi.
Ödemelerin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki taksitte yapılması bekleniyor. Başvuru süreci ve ödeme takvimine ilişkin detaylı duyuruların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB BURS BAŞVURUSU ALMAYA ENGEL UNSURLAR
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler,
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
- Ücretli değişim programında bulunanlar,
- Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Sabıka kaydı,
- Öğrenci belgesi,
- Öğrencinin not durumunu gösteren transkript,
- Bursluluk belgesi,
- Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),
- Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,
- Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.),
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.