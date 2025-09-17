İşlerini ne zaman kurdular? Türkiye'de girişimcilerin en başarılı olduğu yaş...

Capital'in haberine göre genel kanı girişimci olmanın yaşı olmadığı yönünde. Ancak araştırmalar başarılı erken aşama girişimlerin kurucularının ortalama yaşının 45 olduğunu gösteriyor. Türkiye’de ise tablo biraz farklı.

TÜRKİYE'DE TABLO FARKLI

Türkiye'de son 5 yılda yatırım alan 27 start up’ın 45 kurucusu incelendiğinde ağırlıklı 30-39 yaş aralığında oldukları görülüyor. Bu kategoride yer alanların oranı yüzde 46,7. Yüzde 44,4’ü ise girişimlerini 20-29 yaş aralığında kurmuş. Yüzde 8,9’u da 40-49 yaş aralığında kurmuş durumda.

Capital, Türkiye'deki bazı isimlerin girişimlerini kaç yaşında kurduğunu da incelemiş. Tablo şöyle:

Araştırmanın detayları için tıklayın