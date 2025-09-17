ARA
Capital Dergisi'nin Ağustos sayısında yer alan 'Başarının yaşı var mı?' başlıklı araştırma girişimcilere dair önemli veriler sunuyor.


İşlerini ne zaman kurdular? Türkiye'de girişimcilerin en başarılı olduğu yaş...

Capital'in haberine göre genel kanı girişimci olmanın yaşı olmadığı yönünde. Ancak araştırmalar başarılı erken aşama girişimlerin kurucularının ortalama yaşının 45 olduğunu gösteriyor. Türkiye’de ise tablo biraz farklı. 

TÜRKİYE'DE TABLO FARKLI

Türkiye'de son 5 yılda yatırım alan 27 start up’ın 45 kurucusu incelendiğinde ağırlıklı 30-39 yaş aralığında oldukları görülüyor. Bu kategoride yer alanların oranı yüzde 46,7. Yüzde 44,4’ü ise girişimlerini 20-29 yaş aralığında kurmuş. Yüzde 8,9’u da 40-49 yaş aralığında kurmuş durumda.

İşlerini ne zaman kurdular? Türkiye'de girişimcilerin en başarılı olduğu yaş...-1

Capital, Türkiye'deki bazı isimlerin girişimlerini kaç yaşında kurduğunu da incelemiş. Tablo şöyle:

İşlerini ne zaman kurdular? Türkiye'de girişimcilerin en başarılı olduğu yaş...-2

Araştırmanın detayları için tıklayın

