AUZEF üç ders ders sınavı ne zaman? AUZEF mezuniyet için üç ders sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), mezuniyet için son şans olan Üç Ders Ek Sınavı'na girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini yayımladığını duyurdu.

AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyet için üç ders ek sınavı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF MEZUNİYET İÇİN ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı (ek) giriş belgelerini AKSİS üzerinden alabilecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yetkilileri, mezuniyet için üç ders sınavına girecek öğrencilere önemli bir hatırlatmada bulundu. Öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini zamanında indirmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

AUZEF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILIYOR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı, mezuniyet aşamasındaki öğrencilere son bir şans tanıyor. Sınava katılım için adayların belirli koşulları sağlaması gerekiyor.

Sınava Katılım İçin Gerekli Koşullar

Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girebilmek için öğrencilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri zorunludur:

Başarısız Dersler: Programındaki eğitimini tamamlamış ve tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler bu sınava katılabilir.

AGNO Koşulu: Başarısız dersi bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan 2.00 AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) şartını sağlayamayan öğrenciler, koşullu başarılı oldukları (DC, DD) harf notlu derslerinden en fazla üçünden sınava girebilir.

Dersleri Almış Olmak: Sınava girilecek ders(ler)in daha önce alınmış olması şarttır. Öğrencinin daha önce hiç almadığı bir dersten sınava girmesi mümkün değildir.

Zorunlu Staj/Uygulama: Zorunlu staj, uygulama veya proje dersleri olan öğrencilerin, bu dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınava giriş hakları bulunmamaktadır.

Not Durumu: Bu sınavdan alınacak not, ilgili dersin en son geçerli notu olarak kabul edilir.