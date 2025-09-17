TEKİNDER burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEKİNDER burs sonuçları sorgulama sayfası

TEKİNDER tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan “Eğitime Destek Bursu” başvuruları, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sona erdi. Bu yıl bursa toplamda 65 bin öğrencinin başvurduğu açıklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, burs komisyonu inceleme ve değerlendirme aşamasına geçti.

TEKİNDER Burs Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Burs başvurularını değerlendirme süreci devam ederken, TEKİNDER'in resmi sosyal medya hesaplarından burs sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair bir açıklama yapıldı. Buna göre, başvuruların incelenmesi tamamlandıkça sonuçlar 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yayınlanmaya başlayacak.

TEKİNDER Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, burs sonuçlarını öğrenmek için TEKİNDER'in resmi internet sitesinde yer alan Başvuru Sorgulama ekranını belirli aralıklarla ziyaret etmeliler. Yoğunluk nedeniyle, başvurular veya sonuçlarıyla ilgili gönderilecek mesaj ve e-postalara yanıt verilemeyeceği belirtildi. Bu nedenle adayların, sonuçlarını öğrenmek için yalnızca resmi sorgulama ekranını kullanması büyük önem taşıyor.

TEKİNDER Bursu Ne Kadar?

Üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteğiyle bilinen TEKİNDER, 2025-2026 eğitim dönemi için burs detaylarını paylaştı. Öğrencilerin maddi durumuna göre belirlenen burs miktarının, 2000 TL ile 5000 TL arasında değiştiği açıklandı.

Bursun en önemli şartlarından biri, öğrencinin aldığı tüm bursların toplamına yönelik getirilmiş olan sınırlama. Bu destek, KYK ya da özel burslarla birlikte alınabiliyor ancak toplam burs miktarının 5000 TL’yi aşmaması gerekiyor. Bu sınırı aşan öğrencilerin TEKİNDER bursundan yararlanamayacağı belirtildi.

Eğitim-öğretim yılının 8 ayını kapsayan bu burs, öğrencilerin başvuru kararlarını verirken diğer burslarını da göz önünde bulundurmalarını gerektiriyor.



