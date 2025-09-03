DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yılki takvim bu konuda bir fikir verebilir.

Geçtiğimiz sene 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları, 27 Eylül'de duyurulmuştu. Bu durum, bu yılki sonuçların da tercih sürecinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanabileceğine işaret ediyor.