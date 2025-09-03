ARA
DOLAR
41,15
0,03%
DOLAR
EURO
48,03
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
4679,72
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
10701,33
-1,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DS sınavı sonrasında tercih süresi başladı. Peki DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?


DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ön lisans mezunu adaylar için lisans eğitimine geçiş yapma heyecanı başladı. Adayların merakla beklediği 2025 yılı DGS tercihleri, bu yıl da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. 4 Eylül 2025 tarihinde yani yarın sona erecek. 

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Tercih Kılavuzunu İnceleyin: Tercih dönemi öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-DGS Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice okuyun. Kılavuz, bölümlerin kontenjanları, özel koşulları ve puan türleri hakkında en doğru ve güncel bilgileri içerir.

e-Devlet Bilgilerini Kontrol Edin: Başvurular, e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgilerinize göre alındığı için bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilir.

Sıralamanızı Göz Önünde Bulundurun: Puanınızdan çok, başarı sıralamanızı dikkate alarak tercih listesi oluşturun. Bu, yerleşme şansınızı artıracaktır.

Son Günü Beklemeyin: Olası teknik aksaklıkları göz önünde bulundurarak tercihinizi son güne bırakmayın. Tercih süresinin uzatılmayacağını unutmayın.

Bu süreçte doğru tercihler yapmak, geleceğiniz için atacağınız en önemli adımlardan biridir. Başvuru sürecinizi dikkatle tamamlamanız başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır.

2025 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Meslek yüksekokullarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzu inceleyerek 4 yıllık lisans programlarına yönelik tercihlerini yapıyor.  

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yılki takvim bu konuda bir fikir verebilir.

Geçtiğimiz sene 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları, 27 Eylül'de duyurulmuştu. Bu durum, bu yılki sonuçların da tercih sürecinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanabileceğine işaret ediyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL