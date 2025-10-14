Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 15.247 sözleşmeli personel alımı için süreç tamamlandı ve atama sonuçları bugün belli oldu. 6 bin 445'i hemşire alımına ayrıldı. Hemşire olmak isteyenler atama puanlarını öğrenmek istiyor.

Hemşirelik atama puanları 2025: ÖSYM KPSS hemşirelik kaçla kapattı?

Hemşirelik için en düşük ve en yüksek alım puanları KPSS 2025/5 sonuçlarının açıklanması ile belli oldu. Aşağıdaki linkten hastanelerin hemşirelik en düşük ve yüksek puanlarına erişebilirsiniz

KPSS 2025/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS 2025/5 atama sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yürüttüğü KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme sürecinde beklenen an geldi.

6 Ekim 2025 tarihinde tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçları merakla bekleyen adayların gündeminde yer alan atama sonuçları artık erişime açılmış durumda

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler:



KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN