İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İBB burs sonucu nereden öğrenilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvurular sona erdi. Binlerce üniversite öğrencisi, başvurularının değerlendirilmesinin ardından açıklanacak sonuçları bekliyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçen yılki süreç dikkate alındığında, başvuruların 1 Kasım'da sona ermesi ve sonuçların 31 Aralık'ta açıklanması temel alınarak bir öngörüde bulunulabilir. Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona erdiği için, benzer bir değerlendirme süresinin (yaklaşık iki ay) tekrar etmesi durumunda, sonuçların 16-17 Aralık 2025 tarihleri civarında açıklanması beklenmektedir. Başvuru sahipleri, sonuçlara resmi olarak https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi, İstanbul Senin uygulaması veya 153 Çözüm Merkezi üzerinden erişebileceklerdir.

İBB 2026 Burs Miktarı ve Kontenjanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs miktarının 2026 yılı için belirlenen tutarı oldukça yüksektir.