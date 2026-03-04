ARA
DOLAR
43,98
0,06%
DOLAR
EURO
51,18
0,13%
EURO
ALTIN
7408,01
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • KOBİ'lere finansman desteği geliyor: 50 milyon TL'lik kaynak ayrıldı

KOBİ'lere finansman desteği geliyor: 50 milyon TL'lik kaynak ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

KOBİ'lere finansman desteği geliyor: 50 milyon TL'lik kaynak ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektörüne 2026 yılında toplam 50 milyar liralık bütçe ayrıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan bu bütçe sayesinde tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3 bin 500 lira destek verileceğini de ifade etti.

KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, imalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için de 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını ifade etti:

"İmalat Sektörüne İŞKUR’dan Güçlü Destek

2026 yılında toplam 50 milyar lira bütçe ayırdık. Sağladığımız bu bütçe sayesinde;

✅Tekstil grubu ve mobilya imalatı yapan işletmelerden sigortalı sayısını koruyanlara, çalışan başı 3.500 lira destek vereceğiz.
✅İmalat sektöründe kobi statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız.

İstihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyüyecek."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL