Gençlerin istihdamına yönelik yeni destek programı: 228 milyar TL'lik kaynak ayrıldı

18–25 yaş grubundaki gençlerin istihdamına yönelik yeni bir destek mekanizması hayata geçiriliyor. Düzenleme kapsamında, işe alınan gençlerin asgari ücret tutarındaki maaş ve sigorta prim ödemeleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Programın finansmanı için ayrılan kaynak ise 228 milyar TL.

18–25 yaş aralığındaki genç nüfusun istihdam edilmesi için yeni bir destek programının devreye alınacağı öğrenildi. Bu kapsamda, gençlerin istihdama katılması halinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete denk gelen bölümü İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

Gençlerin maaşını altı ay boyunca devlet ödeyecek

sabah.com.tr'de yer alan habere göre devlet, ilk kez iş hayatına atılacak gençlerin maaşlarını ilk altı ay boyunca karşılayacak. Bu yıl 250 bin gencin istihdama katılması hedeflenirken, her bir genç için 28 bin 75 TL tutarında ödeme yapılacak.

Programın giderleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak

TBMM’ye sunulan mali torba yasa teklifinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gençlere yönelik hazırladığı istihdam programının finansmanına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Gençlerin iş gücüne katılımını hedefleyen programın giderleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

İstihdama katılımların artırılması hedefleniyor

Program, İŞKUR’un özel sektörle iş birliği içinde yürütülecek. Düzenlemeyle gençlerin ilk iş deneyimine ulaşmasının kolaylaştırılması ve istihdama katılımlarının artırılması hedefleniyor.

228 milyar TL'lik kaynak

Bu uygulamayla, 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde maaş ve sigorta primlerinin net asgari ücrete denk gelen bölümü (28 bin 75 TL) İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek. Programın finansmanı için ise toplam 228 milyar TL’lik kaynak planlanıyor.
