Gençlerin istihdamına yönelik yeni destek programı: 228 milyar TL'lik kaynak ayrıldı

sabah.com.tr'de yer alan habere göre devlet, ilk kez iş hayatına atılacak gençlerin maaşlarını ilk altı ay boyunca karşılayacak. Bu yıl 250 bin gencin istihdama katılması hedeflenirken, her bir genç için 28 bin 75 TL tutarında ödeme yapılacak.