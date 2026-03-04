ARA
  Trump'tan bankalara net mesaj: "Güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz"

Trump'tan bankalara net mesaj: "Güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, sabitcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan "Genius" yasasının bankalar tarafından zayıflatılmaya çalışıldığını belirterek, söz konusu uygulamaya izin vermeyeceklerini duyurdu. Trump ayrıca, Genius yasasının ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma yolunda atılan ilk büyük adım olduğuna da vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
Trump'tan bankalara net mesaj: "Güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl imzalayarak yasalaştırdığı ve sabitcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan "Genius" yasasının bankalar tarafından "tehdit edildiğini ve zayıflatılmaya çalışıldığını" öne sürdü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Bu kabul edilemez ve buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz"

Trump, ABD'nin dijital varlıklar için piyasa yapısı düzenlemesinin de bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Amerikalılar paralarından daha fazla kazanç elde etmeli. Bankalar rekor karlar açıklarken, güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Aksi takdirde bu sektörün Çin'e ve diğer ülkelere kayabileceğini savunan Trump, dijital varlıklara hukuki netlik sağlamayı amaçlayan Clarity tasarısının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Genius" yasasının ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma yolunda atılan ilk büyük adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Clarity tasarısının kabul edilmesi ise işi tamamlamak ve en önemlisi bu büyük ve güçlü sektörü ülkemizde tutmak için atılması gereken bir sonraki adım. Bankalar, 'Genius' yasasının altını oymaya ya da Clarity tasarısını rehine gibi kullanmaya çalışmamalıdır. Bankaların kripto sektörüyle iyi bir anlaşma yapmaları gerekir, çünkü Amerikan halkının çıkarına olan budur. Bu sektör, gerçek anlamda başarılı olmaya bu kadar yaklaşmışken, Amerika halkının elinden alınamaz."

