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  • Okullar erken mi kapanacak, yaz tatili erken mi başlayacak? soruları merakla yanıt arıyordu... MEB'den son dakika açıklaması

Okullar erken mi kapanacak, yaz tatili erken mi başlayacak? soruları merakla yanıt arıyordu... MEB'den son dakika açıklaması

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "okullar erken mi kapanacak?" ve "yaz tatili erken mi başlıyor?" soruları, özellikle sosyal medyada dolaşan iddialar nedeniyle gündemin üst sıralarına yerleşti. Kurban Bayramı ve karne gününün birbirine yakın tarihlerde olması, bu tür spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Peki, gerçekte durum ne? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek ve karneler ne zaman dağıtılacak? İşte, yaz tatiliyle ilgili merak edilenler

08 Nisan 2025 | 12:18
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 12:37
Okullar erken mi kapanacak, yaz tatili erken mi başlayacak? soruları merakla yanıt arıyordu... MEB'den son dakika açıklaması

Okulların erken kapanacağı iddiaları, özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi bir açıklama yapıldı.

MEB, yaz tatilinin normal takvimde belirtilen tarihlerde başlayacağını vurgulayarak, erken kapanma iddialarını yalanladı. Bakanlık, bazı basın ve yayın organlarında çıkan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Meb'den yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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