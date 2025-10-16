15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman bitiyor? Öğretmen arama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin önemli bir adım atıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adayların tercihlerini yapabilmesi için "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" resmen yayımlandı.