15 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman bitiyor? Öğretmen arama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin önemli bir adım atıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, sözlü sınavı başarıyla tamamlayan adayların tercihlerini yapabilmesi için "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" resmen yayımlandı.
ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih tarihleri ve sürece ilişkin detaylar kesinleşmiştir:
Tercih Başlangıcı: 17 Kasım 2025 Cuma
Tercih Bitişi: 21 Kasım 2025 Salı
Başvuru Şekli: Başvurular, elektronik ortamda (e-Devlet üzerinden) alınacaktır.
Tercih Sınırı: Sisteme giriş yapan adaylar, tercih ekranı üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.
ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında yapılacak atama tercihleri ile ilgili temel kurallar ve detaylar şunlardır:
Başvuru Şekli: Atama tercihleri, adayların kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Tercih Hakkı: Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
Tercih Dışı Seçenek Zorunluluğu: Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar, aşağıdaki iki tercih dışı seçenekten birini mutlaka işaretlemek zorundadır:
"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."
"Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum."
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı tarih ve göreve başlama takvimi belirlendi.
Atama Tarihi: Atama töreni, 24 Kasım 2025 Pazartesi (Öğretmenler Günü) günü gerçekleştirilecektir.
Atama Sonuçları İlanı: Atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde MEB'in resmî internet sitesinde ilan edilecektir.
Göreve Başlama Tarihi: Ataması yapılan öğretmenlerin göreve başlama tarihi ise 19 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir.