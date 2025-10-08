15 tatil ne zaman? 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri

Dini ve Resmi Bayramlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği dini ve resmi bayram tatillerini de içeriyor. Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil ve resmi tatillerle destekleniyor.

Dini Bayram Tatil Tarihleri

Takvime göre 2026 yılındaki dini bayram tatilleri şöyle şekillendi:

Ramazan Bayramı Tatili: 19 Mart - 22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir. (Bu tatil, 2. Dönem Ara Tatili (16 Mart - 20 Mart) ile birleşerek öğrencilere uzun bir dinlenme süresi sunabilir.)

Kurban Bayramı Tatili: 26 Mayıs - 30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Resmi Bayramlar

Dini bayramların aksine, resmi bayramlarda öğrenciler tatil yapmayacak, ancak törenlere katılacaklardır. Resmi tatil günleri şunlardır:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bu tatil günleri ile birlikte 2025-2026 eğitim yılının tüm kritik tarihleri (ara tatiller, yarıyıl tatili ve dönem sonu) netleşmiş oldu.