15 tatil ne zaman? 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı için tüm dönem ve tatil tarihlerini netleştirdi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği yarıyıl tatili (sömestr) ve diğer ara tatillerin tarihleri belli oldu.

5 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 8 Eylül 2025'te başlayan derslerin ardından, öğrencilerin merakla beklediği 1. dönem sonu ve yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri netleşti.

İşte okul takvimindeki kritik tarihler:

Dönem/TatilBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
1. Dönem Bitişi(Dersler)16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl (Sömestr) Tatili19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
2. Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi(Dersler)
Eğitim Yılı Kapanışı(Dersler)26 Haziran 2026 Cuma

 

ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 takvimine göre öğrencilerin merakla beklediği birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri netleşti.

İşte okul takviminde yer alan ara tatil dönemleri:

1. Dönem Ara Tatili (Kasım)

Başlangıç: Öğrenciler, 7 Kasım 2025 Cuma günü son derslerini yaparak tatile girecekler.

Süre: Tatil, hafta sonu tatiliyle birleşerek 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir.

Okula Dönüş: Öğrenciler, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak.

2. Dönem Ara Tatili (Mart)

Başlangıç: İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Bitiş: Tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Okula Dönüş: Öğrenciler, 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak.

 

Dini ve Resmi Bayramlar 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği dini ve resmi bayram tatillerini de içeriyor. Toplam 184 iş günü sürecek olan eğitim öğretim yılı, her dönem için birer ara tatil ve resmi tatillerle destekleniyor.

Dini Bayram Tatil Tarihleri

Takvime göre 2026 yılındaki dini bayram tatilleri şöyle şekillendi:

Ramazan Bayramı Tatili: 19 Mart - 22 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir. (Bu tatil, 2. Dönem Ara Tatili (16 Mart - 20 Mart) ile birleşerek öğrencilere uzun bir dinlenme süresi sunabilir.)

Kurban Bayramı Tatili: 26 Mayıs - 30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Resmi Bayramlar

Dini bayramların aksine, resmi bayramlarda öğrenciler tatil yapmayacak, ancak törenlere katılacaklardır. Resmi tatil günleri şunlardır:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bu tatil günleri ile birlikte 2025-2026 eğitim yılının tüm kritik tarihleri (ara tatiller, yarıyıl tatili ve dönem sonu) netleşmiş oldu.
