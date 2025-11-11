ARA
  • 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri

9 günlük tatile başlayan öğrenciler, şimdi de yarıyıl (sömestr) tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri


Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi ile belli oldu.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine dair detaylı ve güncel bilgileri aktardınız. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belirlenen kritik tarihler

Dönem/TatilBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Yarıyıl Tatili (Sömestr)19 Ocak 2026 Pazartesi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi 
İkinci Dönem Ara Tatili16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
2025-2026 Eğitim Yılı Sonu 26 Haziran 2026 Cuma

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönemin sona ereceği ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşmiştir.

Kapanış Tarihi: Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını resmen tamamlamış olacaktır.

Bu tarihten itibaren öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayana kadar yaklaşık 3 aylık bir yaz tatili yapacaktır.

