15 tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi ile belli oldu.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine dair detaylı ve güncel bilgileri aktardınız. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belirlenen kritik tarihler
|Dönem/Tatil
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Yarıyıl Tatili (Sömestr)
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|30 Ocak 2026 Cuma
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|İkinci Dönem Ara Tatili
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma
|2025-2026 Eğitim Yılı Sonu
|26 Haziran 2026 Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönemin sona ereceği ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşmiştir.
Kapanış Tarihi: Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını resmen tamamlamış olacaktır.
Bu tarihten itibaren öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayana kadar yaklaşık 3 aylık bir yaz tatili yapacaktır.