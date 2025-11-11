15 tatil ne zaman, hangi ayda? 2026 MEB yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimi ile belli oldu.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine dair detaylı ve güncel bilgileri aktardınız. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre belirlenen kritik tarihler

Dönem/Tatil Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yarıyıl Tatili (Sömestr) 19 Ocak 2026 Pazartesi 30 Ocak 2026 Cuma İkinci Dönem Başlangıcı 2 Şubat 2026 Pazartesi İkinci Dönem Ara Tatili 16 Mart 2026 Pazartesi 20 Mart 2026 Cuma 2025-2026 Eğitim Yılı Sonu 26 Haziran 2026 Cuma

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ikinci dönemin sona ereceği ve milyonlarca öğrencinin uzun yaz tatiline başlayacağı tarih kesinleşmiştir.

Kapanış Tarihi: Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak 2025-2026 eğitim öğretim yılını resmen tamamlamış olacaktır.

Bu tarihten itibaren öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayana kadar yaklaşık 3 aylık bir yaz tatili yapacaktır.