2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için en kritik planlama faktörlerinden birid. 2026 yılında Kurban Bayramı'nın günleri hafta içine ve hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzuyor.

2026 Kurban Bayramı Takvimi ve Tatil Süresi

İşte 2026 Kurban Bayramı'nın güncel tarihleri ve tatil süresi:

Gün Tarih Açıklama Arife Günü 26 Mayıs 2026 Salı Resmi olarak yarım gün tatil. Bayramın 1. Günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba Resmi tatil. Bayramın 2. Günü 28 Mayıs 2026 Perşembe Resmi tatil. Bayramın 3. Günü 29 Mayıs 2026 Cuma Resmi tatil. Bayramın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi Resmi tatil (Hafta sonu).

Tatil Süresi

Resmi Tatil: Tatil, Arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün sürecektir. Tatil, bayramın 4. günü olan Cumartesi'yi de kapsamaktadır.

Olası Uzatma: Bayramın başlangıcının Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi gününün de idari izin (köprü tatil) ilan edilmesi halinde, bayram tatili süresi hafta sonları da dahil edilerek 9 güne (24 Mayıs Pazar - 31 Mayıs Pazar) kadar uzama potansiyeline sahiptir. Bu uzatma kararı, hükümet tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.