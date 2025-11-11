ARA
  2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın 2026 yılındaki tarihleri, aynı zamanda uzun bir dinlenme ve seyahat fırsatı sunacağı için şimdiden merak konusu oldu. Peki 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?


2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için en kritik planlama faktörlerinden birid. 2026 yılında Kurban Bayramı'nın günleri hafta içine ve hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzuyor.

2026 Kurban Bayramı Takvimi ve Tatil Süresi

İşte 2026 Kurban Bayramı'nın güncel tarihleri ve tatil süresi:

GünTarihAçıklama
Arife Günü26 Mayıs 2026 SalıResmi olarak yarım gün tatil.
Bayramın 1. Günü27 Mayıs 2026 ÇarşambaResmi tatil.
Bayramın 2. Günü28 Mayıs 2026 PerşembeResmi tatil.
Bayramın 3. Günü29 Mayıs 2026 CumaResmi tatil.
Bayramın 4. Günü30 Mayıs 2026 CumartesiResmi tatil (Hafta sonu).

Tatil Süresi

Resmi Tatil: Tatil, Arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün sürecektir. Tatil, bayramın 4. günü olan Cumartesi'yi de kapsamaktadır.

Olası Uzatma: Bayramın başlangıcının Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, 25 Mayıs Pazartesi gününün de idari izin (köprü tatil) ilan edilmesi halinde, bayram tatili süresi hafta sonları da dahil edilerek 9 güne (24 Mayıs Pazar - 31 Mayıs Pazar) kadar uzama potansiyeline sahiptir. Bu uzatma kararı, hükümet tarafından ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

0
