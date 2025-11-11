2026 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS Lisans-Önlisans tarihleri belli mi?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2026 yılında yapılacak olan YKS, ALES, YDS, MSÜ ve DGS gibi merkezi sınavlar ile bu yıl gerçekleştirilecek olan KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) oturumlarının tarihleri, adayların hazırlıklarını planlaması açısından büyük bir merak konusu.
KPSS 2026 NE ZAMAN?
Hem KPSS sınavları (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) hem de YKS, ALES, DGS, YDS gibi diğer tüm merkezi sınavlar dahil olmak üzere, 2026 yılına ait kesin başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, ancak ÖSYM’nin resmî 2026 Sınav Takvimi yayımlandığında netlik kazanacaktır.
Şu an itibarıyla, adayların hazırlıklarını kesin takvime göre planlamalarını sağlayacak 2026 KPSS sınavlarına dair tarihler henüz belli olmadı.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?
Güncel Durum: 2026 yılına ait resmi sınav takvimi henüz paylaşılmadı.
Geçmiş Yıl Referansı: Geçtiğimiz sene (2025 takvimi) 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.
Beklenti: Bu referans ve ÖSYM'nin genel takvimlendirme alışkanlıkları dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde Kasım ayının ikinci haftası içerisinde yayımlanması güçlü bir ihtimal olarak beklenmektedir.