2026 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS Lisans-Önlisans tarihleri belli mi?

KPSS 2026 NE ZAMAN?

Hem KPSS sınavları (Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim) hem de YKS, ALES, DGS, YDS gibi diğer tüm merkezi sınavlar dahil olmak üzere, 2026 yılına ait kesin başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri, ancak ÖSYM’nin resmî 2026 Sınav Takvimi yayımlandığında netlik kazanacaktır.

Şu an itibarıyla, adayların hazırlıklarını kesin takvime göre planlamalarını sağlayacak 2026 KPSS sınavlarına dair tarihler henüz belli olmadı.