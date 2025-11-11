2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) çekilişi başvurularının ne zaman başlayacağı, ABD'ye göç etmek isteyen binlerce kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl (DV-2026 çekilişi) başvuruları 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl (DV-2027 çekilişi için) Kasım ayının ikinci haftasına girilmesine rağmen başvurular henüz başlamadı.
Bu gecikme nedeniyle, 2026 dönemi başvurularının Kasım ayının son haftalarından itibaren başlaması yönünde bir beklenti oluştu.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretsiz Başvuru: Green Card çekilişi başvurusu tamamen ücretsizdir. Bu nedenle, herhangi bir ücret talep eden aracı kuruma gerek kalmadan başvuru yapılabilir.
Resmi İnternet Sitesi: Başvuru yapılması gereken tek resmi adres, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait olan: http://dvprogram.state.gov adresidir.
Doğruluk ve Eksiksizlik: Başvuru yapan kişilerin, Green Card başvurularının geçerli sayılması için başvuru formundaki tüm bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi zorunludur. Özellikle fotoğraf standartlarına ve medeni durum bilgilerine dikkat edilmelidir.
GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?
Green Card almak isteyen adayların sağlaması gereken temel kriterler şunlardır:
Yaş Sınırı: Başvuru yapacak kişinin mutlaka 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
Eğitim/İş Deneyimi: Adayların aşağıdaki iki şarttan en az birini yerine getirmesi beklenir:
En az lise mezunu olmak.
Lise mezunu olmayan kişilerde ise son 5 yıl içinde uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda en az 2 yıl aralıksız olarak çalışmış olmak.
Dil Şartı: Green Card almak için İngilizce bilme şartı aranmaz.
Başvuru Şekli: İnternet üzerinden başvuru yapılması ve başvuruların kabul edilmesi esastır.
Evli Çiftler İçin Önemli Not
Evli çiftlerin, çekilişe hem asil hem de eş olarak ayrı ayrı başvurma hakkı bulunmaktadır. Her iki eşin de şartları taşıması halinde ayrı ayrı başvuru yapması, çiftin Green Card alma şansını önemli ölçüde artıracaktır.