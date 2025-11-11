2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?

Green Card almak isteyen adayların sağlaması gereken temel kriterler şunlardır:

Yaş Sınırı: Başvuru yapacak kişinin mutlaka 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Eğitim/İş Deneyimi: Adayların aşağıdaki iki şarttan en az birini yerine getirmesi beklenir:

En az lise mezunu olmak.

Lise mezunu olmayan kişilerde ise son 5 yıl içinde uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda en az 2 yıl aralıksız olarak çalışmış olmak.

Dil Şartı: Green Card almak için İngilizce bilme şartı aranmaz.

Başvuru Şekli: İnternet üzerinden başvuru yapılması ve başvuruların kabul edilmesi esastır.

Evli Çiftler İçin Önemli Not

Evli çiftlerin, çekilişe hem asil hem de eş olarak ayrı ayrı başvurma hakkı bulunmaktadır. Her iki eşin de şartları taşıması halinde ayrı ayrı başvuru yapması, çiftin Green Card alma şansını önemli ölçüde artıracaktır.