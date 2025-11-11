2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Yeni yıl yaklaşırken 2026 yılına ait dini günler ve bayram tarihleri, özellikle tatil ve ziyaret planları için yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti.
2026 Ramazan ve Ramazan Bayramı Tarihleri
|Dini Gün/Dönem
|Başlangıç Tarihi
|2026 Ramazan Başlangıcı
|20 Şubat 2026 Cuma
|Ramazan Bayramı Arifesi
|20 Mart 2026 Cuma (Yarım Gün)
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|21 Mart 2026 Cumartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|22 Mart 2026 Pazar
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|23 Mart 2026 Pazartes
2026 Resmi Tatil Günleri Özeti
|Resmi Tatil
|Tarih
|Haftanın Günü
|Yılbaşı
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
|28 Ekim 2026
|Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim 2026
|Perşembe