  2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç tarihi ve Ramazan Bayramı günleri netleşti. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?


2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Yeni yıl yaklaşırken 2026 yılına ait dini günler ve bayram tarihleri, özellikle tatil ve ziyaret planları için yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti.

2026 Ramazan ve Ramazan Bayramı Tarihleri

Dini Gün/DönemBaşlangıç Tarihi
2026 Ramazan Başlangıcı20 Şubat 2026 Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi20 Mart 2026 Cuma (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün22 Mart 2026 Pazar
Ramazan Bayramı 3. Gün23 Mart 2026 Pazartes

2026 Resmi Tatil Günleri Özeti

Resmi TatilTarihHaftanın Günü
Yılbaşı1 Ocak 2026Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026Cuma
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar
Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)28 Ekim 2026Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı29 Ekim 2026Perşembe
0
