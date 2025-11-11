2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Yeni yıl yaklaşırken 2026 yılına ait dini günler ve bayram tarihleri, özellikle tatil ve ziyaret planları için yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 yılındaki Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri kesinleşti.

2026 Ramazan ve Ramazan Bayramı Tarihleri

Dini Gün/Dönem Başlangıç Tarihi 2026 Ramazan Başlangıcı 20 Şubat 2026 Cuma Ramazan Bayramı Arifesi 20 Mart 2026 Cuma (Yarım Gün) Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Mart 2026 Pazartes

2026 Resmi Tatil Günleri Özeti